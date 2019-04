Primer Mundial para Cortegoso

La taekwondista del Mace Sport Sara Cortegoso competirá el próximo mes de mayo en el Campeonato del Mundo Absoluto, que se celebrará en Manchester. Será la primera cita intercontinental para la pontevedresa, que logró la clasificación tras hacerse con la medalla de bronce en el Open de España, disputado el pasado fin de semana; un tercer puesto que le otorgó los puntos necesarios para recuperar el liderato en el ránking nacional.

Sara Cortegoso vuelve a estar en lo más alto del ránking nacional de taekwondo en la categoría de menos de 46 kilos. La pontevedresa, de 20 años, recuperó el liderato el pasado fin de semana, al lograr la medalla de bronce en el Open de España G1, uno de los campeonatos más prestigiosos a nivel internacional al contar con participantes de Alemania, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Moldavia, Noruega, Brasil y España. Este metal ha sido clave para que la deportista del Mace Sport se pusiera de nuevo en cabeza en el ránking y asegurara, así, su clasificación para participar en el próximo Campeonato del Mundo Absoluto de taekwondo, que se celebrará en el mes de mayo en Manchester.

Será el primer Mundial para la pontevedresa, que comentó que "voy con muchísima ilusión y con ganas de darlo todo" y sin renunciar a nada, porque aunque es consciente de que "es un campeonato bastante grande", tiene claro que "no me voy a echar atrás".

Este resultado ha sido un gran éxito tanto para la propia Sara, como para su entrenador, Miguel Ángel Cortegoso, y su club, el Mace Sport. "Estamos todos supercontentos", asegura la joven deportista, que ya está en Pontevedra y en las próximas semanas se centrará en preparar la cita intercontintental para firmar el mejor papel posible y que la experiencia sea enriquecedora.

Sus sensaciones en el Open de España fueron muy positivas, a pesar de que no alcanzó el ambicioso objetivo que se había fijado. Sin embargo, en este tipo de competiciones el factor suerte es muy importante, porque el sorteo de los emparejamientos suele ser determinante. "Iba con el objetivo de clasificarme para el Mundial y con la idea de ganar el campeonato, porque quería los 30 puntos para el ránking nacional, pero con el bronce fue suficiente", comenta al respecto Sara, que se puso líder con una ajustada ventaja de tres puntos. "Yo quería más por si acaso había dudas, pero ya me quedé tranquila cuando me dijeron que era suficiente".

Sara eliminó en primera ronda a Andrea Mengual (30-3) y posteriormente a Laura Muñoz (28-25), mientras que en la semifinal cedió ante la gran favorita, la turca Filiz Ogel tras empatar (18-18) y decidirse el combate en el punto de oro. "Me gustaría haber ganado el Campeonato, pero al final me quedé sin opciones al perder contra una rival turca contra la que ya había perdido hace unos meses, aunque este combate fue mejor", explicó la pontevedresa, que analizó que "en la semifinal hubo dos errores que me costaron la derrota, pero me encontré bastante bien. Tuve muchos nervios, porque me jugaba bastante en este campeonato", destacó Sara.

Además de la clasificación de Sara Cortegoso para su primer Campeonato del Mundo Absoluto, el Open de España dejó otros resultados positivos para el Mace Sport, como el bronce de Iván González en menos de 74 kilos. El taekwondista estrenaba temporada tras haber superado unos problemas físicos que lo mantuvieron lejos de la competición en los últimos meses.