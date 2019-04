Pontevedra y Rápido, en su mejor momento

Pontevedra y Rápido de Bouzas se enfrentarán este jueves, a partir de las 17.00 horas en Pasarón, en el mejor momento de la temporada para ambos. Los granates, tras haber sumado cuatro victorias consecutivas, han alcanzado por primera vez la cuarta posición de la clasificación, un puesto de play off que llena de moral a la plantilla de Luismi y a la afición local. Pero el conjunto vigués no se queda atrás. Tras haber encadenado cuatro jornadas sin perder (tres victorias y un empate), los de Míchel Alonso son cuartos por la cola, el mejor puesto en el que han estado esta campaña, y están a solo tres puntos de la permanencia, que marcan el Burgos y Las Palmas Atlético. Su racha de las últimas semanas ha supuesto una inyección de confianza para el vestuario.

Así, el derbi de este Jueves Santo será más que nunca un choque de dinámicas, con ambos equipos como los dos mejores de las últimas seis jornadas de liga, en las que han cosechado 13 puntos cada uno (cuatro triunfos, un empate y una derrota).

Pero la sabiduría popular dice que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, y en esa pelea entrará ahora el Pontevedra, que defenderá su puesto de play off en las últimas seis jornadas de liga. Los granates dependen de sí mismos, aunque por delante les esperan compromisos muy complicados contra rivales directos como el Atlético de Madrid B y el Real Madrid Castilla. El Rápido de Bouzas, sin embargo, tendrá que dar todavía un plus para intentar mantener la categoría.