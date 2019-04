Luismi: "En ilusión nadie nos puede"

El Pontevedra encara hoy su última sesión de preparación del partido ante el Coruxo, un encuentro que marca las aspiraciones granates en su lucha por alcanzar los puestos de play off. La plantilla, la afición y hasta el propio Luismi, tienen presente la importancia del choque de O Vao para el equipo. "Vamos a intentar meternos entre los cuatro primeros y la primera oportunidad que tenemos es en este partido", señalaba Luismi ayer.

Y es que con seis jornadas por disputar, con los puestos de promoción de ascenso a un punto y teniendo en cuenta los choques directos que se contemplan en el tramo final entre los equipos de arriba, el Pontevedra sabe que conquistar los tres puntos ante un Coruxo que no se juega nada, podrían ser vitales de cara a jugar el play off. Pese a todo, el entrenador granate reconoce que en el vestuario no se perciben nervios. "Al revés, cuando no tienes esa obligación o presión de meterte, nos favorece porque evidentemente nuestro objetivo es estar ahí arriba", afirmó.

Pese a todo, no rehuye de la privilegiada situación de los granates. "Nuestro objetivo es estar ahí arriba, meternos entre los cuatro primeros, porque la realidad a día de hoy es esa, que tenemos cerca esos puestos", comentaba el entrenador del equipo de O Burgo. "En ilusión y sueño nadie nos va a poder y vamos hacer todo lo posible por llegar a ello", comentó.

En el vestuario analizan ya las jornadas que quedan por delante aunque no quieren ni oír "los cuentos de la lechera" sobre los puntos que necesita el equipo para alcanzar el play off. "Cada partido es el más importante porque es el más cercano, pero vamos a intentar seguir con la línea de buenos resultados, enganchar otra victoria consecutiva -sería la cuarta- y seguramente nos daría para meternos entre los cuatro primeros", afirmó.

Un rival que combina

El entrenador del Pontevedra alabó el juego de su próximo rival. "Son un equipo muy intenso que les gusta jugar al fútbol, rasar el balón, combinar y asociarse, por lo que tenemos que jugar muy agresivos en las disputas y muy intensos y a partir de ahí tenemos mucho ganado", comentó.

En este sentido no dudó en situar al equipo de Jacobo Montes al nivel del Castilla y de la Cultural Leonesa como "los tres equipos que mejor juegan al fútbol combinativo". Es más, destacó a los vigueses por encima de los otros dos conjuntos. "Para mí tiene mucho más mérito el Coruxo porque al final, tanto el Castilla como la Cultural cuenta con jugadores que son elegidos, cosa que el Coruxo no tiene esa posibilidad y está demostrando que con buenos futbolistas se puede jugar con ese estilo y me quito el sombrero por cómo juegan", señaló.

Pese a la buena racha que tiene el Pontevedra en los campos gallegos, donde aún no ha perdido en lo que va de temporada, Luismi no quiere que sus jugadores se confíen de cara al partido de mañana. Y es que los vigueses llevan trece jornadas invicto, aunque en esa racha tan solo han logrado una victoria, pero una de sus virtudes es la capacidad para arrancar puntos en encuentros que tenían perdidos.

"Hace falta mucha concentración porque el Coruxo es un equipo que hasta que el árbitro pita el final, va a estar muy vivo y o tienes el partido encarrilado, que es muy difícil contra ellos, o sino hasta el final no se puede dar por ganado o perdido el partido", comentaba Luismi.

Álex González, duda

Ante el Coruxo, Álex González será duda de última hora. El que está siendo uno de los mejores de la plantilla granate en el tramo inicial y que firmó su última actuación el domingo pasado en Pasarón con dos asistencias ante el Sanse, sigue tocado tras sufrir molestias en los isquiotibiales.

En entrenador no se mostró muy optimista ayer ante la posibilidad de que el cántrabro pudiese disputar de inicio el partido de O Vao. "Hay que ser precavidos con su lesión, está con esas molestias y cada día se va encontrando mejor, pero cuando es un tema muscular siempre hay que esperar", señalaba Luismi al respecto. Si no ocurren incidencias en la sesión de entrenamiento de esta mañana, el resto de la plantilla estará disponible a las órdenes del entrenador en O Vao.