El Poio Pescamar no pierde la ambición

Estaba siendo uno de los mejores equipos como local hasta el pasado sábado, cuando el Penya Esplugues dio la sorpresa en el pabellón de A Seca al ganar 3-5 al Poio Pescamar, que acabó la jornada en sexta posición, a cinco puntos de la tercera plaza de la División de Honor Femenina, el segundo objetivo del conjunto rojillo tras la clasificación para la Copa de España.

"Estábamos con mucha confianza en casa, pero esta es una liga muy igualada y Penya Esplugues, pese a que estaba en una dinámica bastante negativa, es un equipo capaz de competirle a cualquiera, por ejemplo, un par de semanas antes le puso al Burela la victoria muy complicada en su casa", comentó Dani Díaz. El técnico del Poio destaca que "nos lo tomamos como un toque de atención y en este último tramo que queda tenemos que dar otro pequeño pasito adelante porque todo el mundo se juega mucho. No podemos pensar que ya tenemos todo el trabajo hecho porque no es así para nada, nuestro objetivo es clasificarnos lo antes posible y lo más arriba posible, y no está cumplido a día de hoy".

Todavía no hay sede oficial para la Copa de España, aunque el club que tiene muchas papeletas para organizarla es el Burela. Así, la competición del KO la disputarán los ocho primeros clasificados, algo que el Poio tiene muy avanzado, pues está a nueve puntos del noveno, el UCAM Murcia. "Si hubiéramos ganado este fin de semana la tendríamos casi asegurada, pero tenemos que ser más ambiciosas. Ahora estamos nueve puntos por encima y quedan 18 en juego, tendría que pasar una hecatombe para quedarnos fuera, pero nuestro objetivo es acabar por encima del séptimo y del octavo y eso está todavía muy apretado", comenta el técnico, pues cuanto más arriba acabe la temporada el Poio, más asequible (teóricamente) será su primer rival copero.

Dani Díaz no descarta alcanzar la tercera plaza. "De la misma forma que miramos hacia abajo, tenemos que mirar hacia arriba. Hay muchos duelos directos, incluso nosotras nos vamos a enfrentar a Ourense y Alcorcón, este fin de semana hay un Roldán-Alcorcón. No está descartado y nos tiene que ilusionar", señaló.

Sobre el próximo rival, el Leganés, comentó que "es un equipo que juega muy directo, muy intenso y es una cancha muy complicada que mete a mucha gente. La clave va a estar en defensa, a nivel de duelos individuales, tenemos que estar muy finas, y que no nos sorprendan, porque va a ser un partido con mucho ritmo". En este sentido, apuntó que "tenemos el reto de sumar fuera. Contra el Guadalcín, por ejemplo, hicimos un buen partido y nos faltó efectividad. Esa barrera de competir fuera de casa ese día la tiramos, así que no debemos tener esa barrera mental".