Viaje al pasado en un momento clave

Las aspiraciones de play off del Pontevedra pasan, sin duda, por Coruxo. Después de tres victorias seguidas, el equipo granate se ha situado a solo un punto del cuarto clasificado y este fin de semana, si los resultados acompañan, podría entrar en la zona noble por primera vez esta temporada. Pero enfrente tendrá un rival que no se lo pondrá nada fácil y al que conoce bien por todas las ocasiones en las que han coincidido en la misma competición liguera, aunque hay cuatro hombres que tienen las claves de un derbi que será especial por su pasado en el equipo verdiblanco.

Campillo, Pedro Vázquez, Álex Fernández y Pibe guardan muy buenos recuerdos de sus diferentes etapas en el conjunto vigués y confían en las opciones del Pontevedra de sacar un buen resultado del campo de O Vao, pero son conscientes de que necesitará concentración y paciencia para superar a un equipo que destaca por el buen juego que realiza.

"Estamos viendo en las últimas jornadas que, tal y como están las cosas, el que se deje algún punto en el tintero se puede quedar sin opciones. Nosotros estamos trabajando para sumar de tres en tres, vamos a intentar ir a O Vao y romper la racha de varias jornadas seguidas sin perder del Coruxo", apunta Álex Fernández. "Ahora estamos en una situación privilegiada, si nos lo dicen a principio de temporada seguro que firmábamos por estar así ahora, peleando por los puestos de arriba", añade Campillo.

Los cuatro futbolistas granates señalan la línea de creación del Coruxo como una de sus mejores armas y apuntan especialmente a Mateo Míguez y Yebra. "Yo jugué mucho con Mateo, lo conozco bien, soy muy amigo de él y es un jugador que cuando tiene la pelota pasan cosas, es alguien a tener en cuenta, y también hay que apretar a Yebra. Creo que son los dos que hacen jugar más al equipo, pero destaca por el colectivo, hay que tenerlos en cuenta a todos", subrayó Pedro. En este sentido, Campillo comentó que el Coruxo tiene futbolistas "de gran calidad. Mateo, Yebra, Jacobo, Pitu, Silva, aunque ahora no está contando con muchos minutos, Juanpa, atrás Crespo, que les da mucha seguridad? son jugadores con los que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo y taparlos bien porque son el claro peligro del Coruxo".

Ninguno de los cuatro se espera un rival muy diferente al que visitó Pasarón en la primera vuelta (1-0) y que ahora ocupa la novena plaza, a siete puntos de los granates. "Yo creo que va a seguir igual. Toca mucho el balón, da igual el campo que sea, siempre tiene la misma filosofía y creo que va a ser un partido muy difícil", apunta Pibe. "Nosotros en Pasarón somos fuertes, estuvimos bien y el campo tampoco les ayudaba en la salida de balón y no fueron superiores a nosotros. El Coruxo tiene las ideas muy claras, no cambia de un campo a otro, ellos juegan siempre a lo mismo, pero nosotros lo sabemos y ahora vamos a ver cuál es mejor de los dos", señaló Pedro, que ya ha superado los problemas físicos que le impidieron entrenar con normalidad la semana pasada, está "con ganas, sobre todo para estos partidos finales, que son los más bonitos, sobre todo porque tenemos las opciones de meternos en play off".

O Vao, un campo peculiar

Una de las armas del Coruxo serán las características de su terreno de juego. "Es un campo difícil y bastante pequeño. Los contrarios no nos ganaban fácilmente", recuerda Pibe. Pedro también lo ve así y considera que a los extremos se les hace especialmente complicado: "Es peculiar, porque no es muy ancho y no tiene mucho espacio entre la banda y la grada, así que da sensación de que es más pequeño aún y tiendes a frenar antes cuando llegas a la banda? Yo me adapté en su día y debemos hacerlo lo más rápido posible".

"Allí hay que ser superintensos, es un campo pequeño en el que los rivales siempre lo pasaban mal, pero metiendo intensidad, apretando al contrario y no dejándoles jugar, porque hacer un buen fútbol es lo que les ha llevado a estar ahí este año, creo que son las claves que tenemos que aprovechar para poder sacar los tres puntos y seguir enganchados arriba", recalca Campillo.