Tres últimas jornadas para soñar

Después de un fin de semana de parón en la liga, el Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro regresará el domingo a la competición para encarar las tres últimas jornadas de la Superdivisión Masculina, en las que intentará dar un vuelco a la clasificación para continuar una temporada más en la máxima categoría nacional de este deporte.

No será una tarea fácil, pero tampoco imposible. A División de Honor descienden los dos últimos clasificados y, aunque el Visit Pontevedra es actualmente el colista, está a solo dos puntos de sus dos rivales directos, el Cambados y el Vilagarcía, que tienen, a priori, un calendario más complicado que el de los lerezanos.

"No es imposible, ni mucho menos, pero está muy difícil porque tenemos que conseguir, como mínimo, algo que no hemos hecho hasta ahora: dos victorias, para poder tener opciones", comenta Nando Álvarez, que recalca que "no nos gusta hacer cálculos, pero vamos a tener que puntuar bastante para conseguirlo".

El técnico considera que esta jornada será clave. El equipo recibe al octavo clasificado, el C.E.R. L'Escala, mientras que el Cambados visita al Irún Leka Enea (cuarto) y el Vilagarcía recibe al San Sebastián de los Reyes (sexto). Al Visit Pontevedra solo le vale puntuar, incluso solo le valdría ganar, para no descolgarse todavía y apurar sus opciones hasta el final. Y es que el siguiente fin de semana le tocará visitar al Borges Grup Vall, tercero de la tabla, y Cambados y Vilagarcía se enfrentarán en O Pombal, y pase lo que pase alguno de los dos puntuará.

En el mejor de los casos, el Monte Porreiro llegaría vivo a la última jornada de liga, en la que el Cajasol Híspalis, noveno clasificado, visitará el pabellón Príncipe Felipe, mientras que el Cambados se desplazará a Burgos (quinto) y el Vilagarcía recibirá al Irún Leka Enea (cuarto).

"El que más tranquilo esté y vaya partido a partido, es el que lo va a conseguir", apunta Nando Álvarez, que por ahora tiene a sus cuatro jugadores, Horacio Cifuentes, Nicolás Galvano, Martín Bentancor y Nacho Fernández, disponibles.

"El hecho de llegar a la última jornada con opciones nos ilusiona, y vivir un gran ambiente de nuevo y creer que podemos conseguirlo", afirmó el técnico, que reconoce que haber vencido en la Copa del Rey al Cajasol "es un aliciente" y motiva al equipo de cara a firmar un buen tramo final de competición y lograr la permanencia en la máxima categoría.

El Visit Pontevedra ha firmado grandes partidos contra varios de los rivales de la parte alta de la clasificación, logrando además buenos resultados, como un empate en casa del Irún, y todo esto en una temporada condicionada por la lesión de su número 1, Horacio Cifuentes, y la ausencia por compromisos internacionales de Nicolás Galvano en varios partidos.