Galicia lanza al Pontevedra al play off

Galicia es territorio granate. El Pontevedra no conoce la derrota en los campos gallegos en lo que va de temporada. El idilio de los de Luismi en Pasarón, en el que continúa invicto tras 17 partidos, se ha trasladado a los estadios del Rápido de Bouzas, Celta B y Fabril, donde ha conseguido conquistar los tres puntos en el Baltasar Pujales, O Barreiro y Abegondo. Este domingo espera completar su particular póker de victorias en derbis a domicilio con la visita a O Vao.

La victoria de los granates el pasado domingo ante el Sanse en Pasarón, deja al Pontevedra a un punto de los puestos de play off por lo que el duelo ante el Coruxo este fin de semana puede ser fundamentales para optar a acabar la temporada luchando por el ascenso a la división de plata. Los de Luismi, son conscientes de la buena racha que están teniendo en los campos gallegos donde, contando con los encuentros de Pasarón, suman 46 de los 53 puntos que suma el equipo en la clasificación.

El Pontevedra sabe de su fiabilidad en Galicia que le ha llevado a sumar 9 puntos en las últimas tres jornadas, con dos encuentros en Pasarón y otro en Abegondo. Enfilando el tramo decisivo de la Liga, el equipo debe seguir prolongando en los campos gallegos para asaltar los puestos de promoción de ascenso. Los granates ya saben lo que es ganar esta temporada al Coruxo, al imponerse en la primera vuelta en casa con un solitario gol de Javi Pazos. En frente tendrá a un conjunto que ve como se le acaban de escapar las opciones de pelear por el play off, que vislumbran a 10 puntos cuando solo quedan 18 en juego.

Pese a la gran racha de 13 jornadas sin conocer la derrota, los de Jacobo Montes han cedido en las últimas jornadas y se han alejado de los mejores del Grupo I. Y es que los vigueses parecen abonados al empate tras acabar con igualada en nueve de los últimos diez partidos, siendo de forma consecutiva las seis jornadas más recientes.

El Coruxo no hace distinción. Tanto logra empatar con el líder, el Fuenlabrada, como no pasar de la igualada contra el colista, el Fabril. El próximo rival del Pontevedra destaca por su fiabilidad anotadora, quedando tan solo sin ver portería en una ocasión en toda la segunda vuelta, cuando igualó 0-0 al Salamanca, por lo que será un reto para los de Luimi dejar imbatido a Edu en O Vao.

Igualar la mejor racha

Las últimas tres jornadas el Pontevedra ha logrado sumar los tres puntos en Galicia. De vencer en O Vao, además de completar su gira por campos gallego con victoria, los granates igualarían además su mejor racha de la temporada, con cuatro victorias consecutivas y con la posibilidad de ampliar su buen momento una jornada después en Pasarón ante el Rápido de Bouzas en plena lucha de los aurinegros por abandonar los puestos de descenso.

Tras las jornadas "gallegas", los de Luismi encaran dos salidas consecutivas, ante el Unión Adarve en Madrid y el encuentro ante Las Palmas Atlético. Serán dos encuentros clave para los granates antes de finalizar la liga con dos de los rivales más duros de la competición: el Atlético de Madrid B en el que será el último partido de la competición regular en Pasarón, y ante el Real Madrid Castilla, en el estadio Alfredo Di Stéfano.