Gómez Noya: "El Mundial de Pontevedra tampoco me lo perdería como espectador"

El cinco veces campeón del mundo de triatlón Javier Gómez Noya participó esta mañana desde Nueva Zelanda en una videoconferencia en el Banco Santander, que se presentó como sponsor principal del deportista y del ITU Multisport Festival 2019, que se celebrará en Pontevedra del 27 de abril al 5 de mayo.

El triatleta explicó que se encuentra preparando los próximos compromisos, el primero será la Copa del Mundo de New Plymouth, "con ganas de ver cómo estoy. El objetivo que tengo este año es clasificarme para los Juegos Olímpicos y tengo que rendir en distancias cortas también. Estoy en una época de mucho entrenamiento y mucho trabajo para preparar estos dos meses duros que vienen en condiciones".

Gómez Noya destacó que competir en Pontevedra "es un lujo". "Tengo muy buen recuerdo de todas las experiencias que he tenido compitiendo en Pontevedra, el apoyo de la gente a lo largo del circuito es espectacular", afirmó el deportista, que recalcó que, "como en todas las carreras en las que salgo, lo hago a ganar. Es un objetivo complicado, porque es una distancia en la que no he competido nunca".

El triatleta ferrolano se refirió también al pontevedrés Pablo Dapena, que defenderá título en el ITU Multisport de Pontevedra y que afirmó que, si Gómez Noya competía, la presión era para él. "Echando balones fuera, como siempre", bromeó el pentacampeón, que recordó que "él es el campeón del Mundo de la distancia y, lógicamente, será uno de los rivales más importantes, sino el más importante, e igual que yo conoce muy bien el circuito porque son las carreteras en las que entrenamos habitualmente".

Gómez Noya admitió que, "a nivel emocional, competir en casa siempre es muy bonito, además en una ciudad que vive el deporte de una manera tan particular. Evidentemente, si este mundial fuese en cualquier otro lugar, posiblemente no lo correría porque este año estoy centrado en la distancia olímpica para volver a los Juegos". En este sentido, animó a los aficionados a disfrutar de las pruebas que se disputarán a orillas del Lérez a partir del próximo 27 de abril: "Si no compitiera, como espectador tampoco me lo perdería", finalizó.