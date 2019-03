La fuente de energía del Pontevedra

Álex González es sinónimo de esfuerzo y entrega en cada partido del Pontevedra. Si alguien entiende de energía en el equipo granate es el extremo, y no solo porque la derrocha cada domingo por la banda izquierda, sino también porque ha estudiado Ingeniería de los Recursos Energéticos, una carrera que reconoce que "es difícil, pero fue algo que me gustó y tuve la suerte de poder compaginarlo mientras jugaba y lo terminé y muy contento porque cuando el fútbol se acabe hay que tener una segunda vía". El jugador cántabro considera que entre sus cualidades destacan "el trabajo y el sacrificio, lo intento mostrar cada domingo y dejarlo todo en el campo y, quizá, fruto de ello parezca que tengo mucha energía".

El futbolista granate no duda de las posibilidades del Pontevedra para meterse en play off. "Si no creyésemos sería de necios. Está más difícil que antes, pero quedan muchos partidos, muchos puntos, hay que empezar por lo más próximo, que es el partido del domingo contra el Guijuelo, y a partir de ahí, mirar hacia los siguientes".

Los enfrentamientos entre rivales directos pueden favorecer al equipo pontevedrés, pero Álex señala que "dependemos de nosotros, somos los que tenemos que sumar, de nada nos sirve que los demás se dejen puntos si nosotros no los conseguimos, porque así tampoco nos vamos a meter. Por eso tenemos que pensar primero en nosotros y después ya nos fijaremos en lo que hacen los demás".

El extremo ha sido el último en marcar gol para el Pontevedra. Lo hizo contra el Burgos, a pase de Pibe en un saque de córner. "Fue una jugada que habíamos ensayado durante la semana y tuvimos la fortuna de ejecutarla bien durante el partido", explicó Álex, que añadió que "hoy en día, los equipos tenemos todos un nivel muy parejo, los partidos están muy disputados y la estrategia es un arma que se puede utilizar para romper encuentros trabados y lo estamos trabajando porque sabemos que es importante. Durante el año hemos hecho varios goles de estrategia y seguimos trabajando en ello para mejorar".

Un Guijuelo enrachado

El Guijuelo llega a Pasarón como el mejor equipo de la segunda vuelta, junto al Atlético de Madrid B, con 21 puntos sumados en diez partidos. Álex apunta que el encuentro de este domingo "lo planteamos igual que todos. Jugamos en Pasarón. Ellos serán el mejor equipo de la segunda vuelta, pero nosotros en casa no hemos perdido. Ellos vienen en una buena dinámica y nosotros queremos romper la nuestra. Al final son rachas, pero creo que nosotros en casa somos lo suficientemente fuertes como para llevarnos la victoria".

El extremo se refirió también a los malos resultados del Pontevedra en las últimas jornadas, en las que ha encadenado dos derrotas y un empate, y apuntó a que los rivales "nos estudian y nos plantean partidos incómodos. Hicieron méritos para llevarse los puntos, no fue tanto por demérito nuestro". Y explicó que "el Burgos nos planteó un partido muy duro, ellos se replegaban muy bien, era complicado abrir el partido, lo conseguimos a balón parado, pero a partir de ahí ellos se fueron arriba y, a base de juego directo, tuvieron una ocasión y marcaron el empate. Y en Salamanca se adelantaron con un gol muy tempranero que hizo que se sintieran más cómodos. Creo que hubo momentos del partido en los que no estuvimos bien y ellos sí".

Pero el futbolista cántabro no duda de las opciones del Pontevedra, por eso le pide a la afición "que confíe. Nosotros vamos a darlo todo. Confiamos, creemos en que se puede lograr el objetivo y creo que la afición tiene que creer y confiar en nosotros. Llevo aquí tres años, he visto a la afición animar mucho, alentarnos y llevarnos en volandas. Es complicado por la mala dinámica del año pasado, pero los necesitamos más que nunca y con su apoyo seguro que lo podremos conseguir".