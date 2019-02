El Teucro, casi sin margen de error

Todavía quedan muchas jornadas de competición como para calificar el partido del Teucro de esta tarde como una "final", pero lo cierto es que el equipo azul empieza a estar necesitado de puntos de cara a lograr el objetivo de la permanencia en la Liga Asobal. El conjunto pontevedrés recibe a un complicado Guadalajara (19.15 horas), que llega al pabellón Municipal como noveno clasificado y tras haber empezado la segunda vuelta con derrota contra el Granollers (25-29).

Tampoco reanudó bien la competición el Teucro, que perdió en su visita al Sinfín (32-27), en un partido en el que, según destaca Luis Montes, los suyos merecieron más. "Nos hemos venido con buenas sensaciones del partido de Santander, especialmente a nivel defensivo, pero empezamos a entrar en una altura de temporada en la que preferimos venir con puntos que con buenas sensaciones", reconoció el técnico.

El principal problema del conjunto azul en los últimos meses están siendo las lesiones y el encuentro de esta tarde no va a ser la excepción. José Rial es seria duda por una subluxación en la clavícula y, aunque no está descartado, el técnico admite que es muy difícil que pueda jugar. También es seria duda Iván Fernández, que sufrió un esguince de tobillo en una de las últimas acciones del entrenamiento del jueves. Montes es más optimista con Andrés Moyano y con recuperar a Samu Gómez, aunque no al cien por cien; ha entrenado con el grupo, aunque no al ritmo normal. "No nos vamos a excusar en ello, pero las lesiones nos están condicionando muchísimo", destacaba el entrenador, que insistió en que "tenemos que empezar a puntuar. Vamos a entrar en una fase de calendario durísima, con la visita a Logroño y después recibiendo seguidos a Granollers e Irún. Sabemos que antes de entrar en esa fase, necesitamos sumar. No vamos a estar descendidos por no puntuar, pero tenemos cierta urgencia".

La clave: ritmo alto

"Sabemos que Guadalajara es de los pocos equipos de Asobal que habitualmente juega sin cambios ataque-defensa, con lo cual nos interesa mantener un ritmo alto. Primero porque es una de nuestras señas de identidad y nos suele dar resultado, y después por las características del rival", explicaba Luis Montes.

El técnico azul comentaba que el Guadalajara es "un grandísimo equipo, con un siete inicial de los más potentes de la liga, con cuatro jugadores que marcan muchas diferencias, empezando por José Ja Hombrados en la portería, que en el partido de ida rozó el 50 por ciento de paradas y cuando tiene el día, con su experiencia, es capaz de amargar el partido a cualquiera".

Además, señaló tres jugadores "especialmente determinantes: la conexión del central Víctor Vigo con Javi García, que en el partido de ida nos hicieron muchísimo daño entre los dos, no fuimos capaces de defender las situaciones de dos contra dos ni los desmarques de Javi, y Chema Márquez, que el año pasado fue el máximo goleador de la liga y este año vuelve a estar entre los máximos anotadores a pesar de estar jugando en la derecha siendo diestro".

Montes también destacó una "buena primera línea. Mucho lanzamiento exterior en la izquierda, con Paredes y Serradilla, y dos grandes extremos izquierdos. Es un equipo muy completo y nos va a obligar a confirmar esa mejoría defensiva y a tener un desempeño muy bueno para intentar sacar los dos puntos".