Con un ojo puesto en los duelos directos

El Pontevedra tiene este fin de semana una nueva jornada en la que podría beneficiarse de los enfrentamientos entre rivales directos por el play off para escalar alguna posición en la tabla, en la que es séptimo, a tres puntos del cuarto, el Real Madrid Castilla.

Precisamente el filial blanco será uno de los equipos que se medirá a un rival directo mañana, pues recibirá a la Cultural Leonesa, que es sexta, con solo un punto menos en la tabla. Además, la Ponferradina, tercera clasificada, visitará al San Sebastián de los Reyes, que es quinto con solo dos puntos menos, y el Coruxo, que es octavo, intentará arañar algo en su duelo contra el líder, el Fuenlabrada.

Lo apretada que está la clasificación del grupo I implica que cualquier resultado que se dé en esos tres enfrentamientos provocará cambios importantes en la tabla y el Pontevedra, que recibe al Inter de Madrid, décimo clasificado, intentará aprovecharlo, aunque Luismi destaca que no se fijan tanto en estos partidos, sino "en nosotros mismos. Si nosotros ganamos seguiremos bien posicionados en la clasificación. Ver otros resultados es echar las cuentas de la lechera. Todas las semanas va a pasar lo mismo, hay enfrentamientos que te pueden favorecer. Cuento con sacar puntos y después lo que hagan los demás ya se verá".

El conjunto granate es el único invicto como local en el grupo I, algo que el técnico no quiere que suponga una relajación para sus jugadores, sino una responsabilidad. Luismi no quiere que el Pontevedra ya dé por hecho que se van a ganar todos los partidos en Pasarón sin apenas esfuerzo, "nosotros no contamos con ello, a lo mejor fuera sí que hay esa sensación, pero si pensáramos así estaríamos equivocados. Cada partido es un mundo y no hay rivales fáciles, se está viendo cada jornada los resultados que hay. Si sigues siendo humilde, trabajas y sigues siendo serio, tenemos muchas opciones de ganar porque lo estamos haciendo bien en casa, pero como te relajes puedes llevarte un susto". En este sentido, el entrenador comentó que "hemos hablado mucho en el vestuario en que hay que incidir en trabajo, humildad y seriedad".

Así, el míster vigués quiere lograr un buen resultado mañana contra el Inter de Madrid, pero también hacer un buen partido y recuperar buenas sensaciones, "que la gente no solo se quede contenta con el resultado sino también por el juego del equipo".

El Inter de Madrid

En la primera vuelta, el Pontevedra perdió 3-0 en su visita al Internacional de Madrid y, aunque no hay ánimo de venganza en el vestuario granate, sí existe la necesidad de firmar un buen encuentro mañana. "Espero jugar igual de bien y ganar", afirmó Luismi. "Allí habíamos hecho un partido bastante completo y bueno, pero no estuvimos finos y ellos tuvieron prácticamente el cien por cien de efectividad".

El técnico cree que "va a ser un partido totalmente diferente, ellos tienen otros jugadores, han tenido bajas, incorporan a otra gente, jugamos en Pasarón, un campo distinto... No va a tener nada que ver con la primera vuelta. Pretendemos ganar y hacer un buen partido. Sabemos de la importancia que tiene ganar en casa y hacer de Pasarón un fortín, no vemos el rival, sino que jugamos en nuestro campo y queremos hacernos fuertes".

Sobre el rival, Luismi destacó que "es un equipo bien organizado defensivamente. Trabajan todos, desde el portero hasta el delantero. No concede mucho. Como casi todos los equipos que juegan 4-4-2, está muy juntito, deja pocas distancias entre líneas y es difícil eliminar jugadores y batir esas líneas" y apuntó que "si no eres capaz de hacer gol se te puede complicar el partido".