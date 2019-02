"El de la primera vuelta fue un partido fatal"

Un derbi es, en cualquier deporte, un partido para los reencuentros. En este tipo de duelos prácticamente todos los jugadores se conocen unos a otros, tanto por haberse enfrentado en numerosas ocasiones como por haber coincidido en diferentes equipos. Así pasará el domingo en el encuentro entre el Cisne y el Atlético Novás, pero este derbi será quizá un poco peculiar, pues varios de sus protagonistas tienen algo en común: el balonmano playa y el PTV Handstrand.

Esta modalidad de balonmano tiene cada vez más seguidores por su espectacularidad y para los jugadores profesionales y semiprofesionales es una buena excusa para seguir disfrutando de este deporte durante las vacaciones de verano.

Eso hacen los jugadores del Cisne Juan Novás, Andrés Sánchez, Igor dos Santos y Guilherme Linhares en el PTV Handstrand, en el que también han jugado José Leiras, el canterano Carlos Álvarez o los ya exjugadores del Cisne Carlos Pombo y Santi Picallo. En el mismo equipo, que se ha proclamado varias veces campeón gallego y está entre los ocho mejores de España de balonmano playa, también juega Pedro Aymerich, que el domingo visitará el CGTD con el Atlético Novás.

El derbi será, por tanto, aún más especial para todos ellos, que pasan de ser amigos en la arena para convertirse en rivales en la pista. "Pocas cartas hay por descubrir", apunta Aymerich, "ya sea en Plata o en Primera Nacional, yo contra ellos llevo jugando toda la vida, además son un equipo muy joven, muchos de ellos de mi edad, así que nos conocemos todos".

Javi Vázquez, capitán del Cisne, explica que el equipo de balonmano playa "lo formamos jugadores de mi generación, del 94 y 95", a lo que Aymerich añade que "el balonmano playa se rige más por amistad y en la pista es más profesional, pero siempre es bonito jugar contra amigos, y más en un partido tan especial como este".

La situación de Cisne y Novás es bastante diferente, pues los chicos de Jabato, a pesar de haber comenzado regular la segunda vuelta, están peleando en la parte alta de la clasificación, mientras que los de O Rosal están luchando por la permanencia en la categoría.

Para Aymerich, la clave estará en la defensa. "Los partidos que hemos resuelto a nuestro favor han sido porque hemos estado bien en defensa y, a partir de ahí, correr. Ellos tienen un ataque muy peleón". Vázquez, además, se muestra optimista con el futuro: "Yo creo que si estamos finos en casa y si puntuamos un poco fuera, podemos acercarnos al play off. La liga está superigualada, no me parece nada descabellado".