Momento clave para no descolgarse

El Pontevedra está en un momento decisivo de la temporada para definir sus aspiraciones reales en la clasificación. Los últimos tropiezos a domicilio han empañado un poco la buena trayectoria del equipo, que alcanza la jornada número 24 en séptima posición, a solo tres puntos del play off.

"Creo que es importante no descolgarnos", apuntó ayer Luismi, "no tenemos margen de error. Hemos perdido la semana pasada en Valladolid y no podemos perder este fin de semana, hay que ganar porque si no daríamos un paso atrás. El objetivo es estar ahí cada semana, intentar no descolgarte y estar metido para llegar a los dos últimos meses con opciones, ahí ya sí que habrá que darlo todo, habrá que morir para luchar e intentar meternos entre los cuatro primeros. Si ahora no somos capaces de meternos entre los cuatro primeros, por lo menos intentar no descolgarnos, seguir con opciones".

El técnico granate descarta el pesimismo, porque "la realidad es que estamos ahí", a un paso de la zona noble de una clasificación tremendamente apretada, por eso no teme hablar de que el objetivo es pelear por el play off. "Siempre desde la humildad y siendo conscientes de que hay que seguir trabajando, estamos peleando por meternos en play off. A partir de ahí, por qué no generar ilusión a todo el mundo, y a nosotros mismos los primeros, por luchar por algo bonito. Si nosotros no transmitimos eso, el aficionado tampoco lo percibe, y lo que tenemos que hacer es transmitirles que queremos luchar e ilusionarnos por meternos entre los cuatro primeros porque a día de hoy así lo dice la clasificación", afirmó Luismi.

En este sentido, el entrenador granate lanzó un pequeño mensaje a la afición del Pontevedra para que este domingo, en el partido contra el Internacional de Madrid, "esperemos que venga más gente a Pasarón y que sea positiva, que se cree ese ambiente porque tenemos al equipo ahí".

El míster vigués quiere dejar al margen ideas negativas y no se plantea que el equipo se descuelgue y la segunda vuelta acabe teniendo poco interés por no haber prácticamente nada en juego. "No lo pienso y no quiero pensarlo, quiero pensar que vamos a estar ahí hasta el final, porque veo cómo entrenan, cómo compiten y la ilusión que hay en el vestuario. Me imagino al equipo compitiendo hasta el final por meternos ahí arriba. Igual que la temporada pasada hablaba de que hasta el final había que pelear por salvarnos, creo que esta vamos a estar hasta el final peleando por meternos en play off", aseguró.

El equipo volvió ayer al trabajo en Cerponzóns, donde también entrenará hoy, y parece que hubo buenas noticias con Nacho López. "Estábamos un poco preocupados por él porque tenía unas molestias, pero pudo entrenar con normalidad", explicó Luismi, que también se refirió a Kevin, que se retiró del partido contra el Valladolid B con molestias. "Como no puede jugar el fin de semana por sanción, está entrenando al margen por precaución, sin golpear balón, porque estaba dolorido, y conforme pasen los días se integrará con el grupo".