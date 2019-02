Doble victoria para el Pontevedra RC

Gran fin de semana para los equipos del Pontevedra Rugby Club en el que tanto los sub-16 como el primer equipo se trajeron para casa dos importantes victorias.

Los sub-16 terminaron con una victoria amplia en el marcador pero no tanto en el juego en su duelo ante el CRAT A Coruña (59-29)- El partido se decantó para los pontevedreses a pesar de cierta falta de intensidad del equipo en defensa, que está siendo el talón de Aquiles del equipo en esta temporada. En el segundo tiempo, las prestaciones del equipo mejoró hasta llevarse el partido. Con este resultado, el equipo termina segundo en la fase regular y ya se prepara para los cruces de play off.

Por su parte, el primer equipo disputó ante el As Pontes un partido de cara a sus aspiraciones, al estar los dos equipos luchando por evitar el descenso. A pesar de que los pontevedreses se presentaron con numerosas bajas, el equipo mejoró la melé, ganando en consistencia y consiguiendo balones de calidad para que su tres cuartos fuera todo el partido un auténtico quebradero de cabeza para los de As Pontes. La primera parte estuvo marcada por la igualdad hasta el punto de ir al descanso con un 5-5 en el marcador, pero en el segundo tiempo el rápido movimiento de balón de los pontevedreses desgastó al As Pontes hasta el punto de vencer por un claro 39-5.