Los granates, a asaltar Pucela

El Pontevedra viaja a Valladolid para enfrentarse al filial pucelano (12 horas) en un duelo en el que podrían marcar las aspiraciones de los granates a alcanzar el play off. Tras encajar dos derrotas en las dos últimas salidas, los de Luismi Areda quieren los tres puntos en un campo complicado ante un equipo que ya hizo sufrir en la primera vuelta en Pasarón a los de O Burgo. Si bien, la situación por la que atraviesan en estos momentos ambos equipos es muy diferente.

Por un lado los granates siguen su progresión. Aunque la victoria en Liga a domicilio en 2019 todavía se le resiste, es quinto en la clasificación, a solo un punto de la cuarta y la tercera plaza y a seis del liderato. Los granates deben superar al Valladolid B y esperar los pinchazos de sus rivales, que salvo en el caso de la Ponferradina, en esta jornada se enfrentan entre sí.

Los pucelanos, por otro lado, se encuentran en apuros. No conocen la victoria en lo que va de 2019 tras sumar dos puntos de los últimos doce posibles, una racha que les ha llevado a caer al puesto de promoción de descenso. Conscientes de la importancia y confianza que da el ganar a un equipo de los de "arriba", no se lo pondrán nada fácil a los granates.

"Como todo filial, es un equipo de gente joven, correosa, que trabaja y pela los 90 minutos y tiene jugadores de talento que en cualquier acción te pueden desequilibrar el partido", alertaba sobre el rival Luismi. Una de las claves del encuentro estará en la concentración. "Por las características del rival y el campo, no te permite cometer muchos errores porque no tienes margen ara corregirlos", indicaba el técnico granate, que adelantó que "a partir de la concentración defensiva y que ellos no se encuentren cómodos y hagamos un partido serio, creo que tendremos muchas opciones para ganar".

En el equipo viajan convocados los dos refuerzos invernales, el centrocampista Borja Domínguez, y el extremo Álvaro Bustos. La baja de Churre condiciona el equipo de Luismi, que promete cambios. Así, podría optar por una defensa de tres formada por Campillo, Adrián León y David Castro, con Nacho López y Álex González como carrileros. En el doble pivote actuará Kevin que podría estar acompañado de Berrocal, aunque Luismi podría hacer debutar a Borja Domínguez o incluso apostar por el recuperado Álex González.

Por parte del Valladolid B, podrían debutar el central Jaime, el guardameta Guille Vallejo y el experimentado delantero Casi, sus tres refuerzos invernales.