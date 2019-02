Álvaro Bustos: "El objetivo tiene que ser pelear por el play off"

Después de una mañana cargada de contratiempos meteorológicos, Álvaro Bustos llegó a Pontevedra por la tarde y está previsto que se incorpore a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros esta mañana, en el campo de Cerponzóns. El extremo atendió unos minutos a FARO para valorar su fichaje por el conjunto granate, con el que espera clasificarse para disputar el play off.

- Tenía propuestas de varios clubes en este mes de enero, ¿qué le hizo decidirse por el Pontevedra?

- El Pontevedra es un equipo que está arriba, casi en los puestos de play off, y es un club que me gusta, una ciudad que me atrae y seguro que será una bonita experiencia para mí.

- ¿Conoce ya a alguno de sus nuevos compañeros?

- Personalmente no conozco a ninguno, pero sí de haberlos visto jugar.

- Decía Luismi que podría entrar en la convocatoria para el partido de mañana en Valladolid, ¿se ve en condiciones físicas para jugar ya con el Pontevedra?

- Sí, perfectamente, y no he tenido ningún problema este año. Veremos a ver qué me dice el míster y qué requiere el equipo, pero ya estoy disponible. Estoy con muchas ganas de que llegue ya el primer partido, sobre todo en casa, para ver el ambiente de Pasarón.

- ¿Cómo se encuentra con respecto a las lesiones que sufrió en 2013 y 2014?

- Sufrí dos lesiones graves muy joven, con 17 y 19 años, pero ya han pasado casi cinco años y creo que las he superado con creces las dos. Me siento bien y no tengo molestias.

- ¿Cómo se definiría como futbolista?

- Sobre todo, soy un jugador de banda, me gusta tanto por la izquierda como por la derecha, y me gusta encarar, el desborde y también tirar. Si el míster lo necesita, también puedo jugar de mediapunta, pero mi posición es la banda.

- El Pontevedra buscaba extremo derecho y usted es zurdo, ¿algún problema con jugar a pierna cambiada?

- Eso será decisión del míster, pero estaré encantado de jugar por cualquiera de las dos bandas, sin ningún problema.

- La temporada pasada llegó al Mallorca en enero y logró el ascenso. ¿Firmaría repetirlo ahora con el Pontevedra?

- Soy un jugador joven, pero al final sé lo que es vivir un ascenso, así que intentaré aportar esa pequeña experiencia que tengo en este año en el Pontevedra.

- ¿Le han transmitido si el objetivo es lograr la clasificación para el play off?

- No hemos comentado nada, pero creo que un equipo que a estas alturas está a un punto del tercer clasificado, si es ambicioso, tiene que pelear por el play off y plantearse como objetivo acabar entre los cuatro primeros.