Raquel Míguens, del Ravachol, logra la plata en el Máster Nacional Absoluto

La jugadora del Club Bádminton Pontevedra Raquel Míguens disputó el pasado fin de semana el Máster Nacional Absoluto, que tuvo lugar en la localidad de Collado Villalba, en Madrid, en el que logró un extraordinario segundo puesto en la modalidad de dobles mixto, formando pareja con Bruno Moldes, de As Neves.

Con esta medalla de plata, la pareja gallega continúa sumando puntos para el ránking nacional de cara al objetivo final de la temporada, el Campeonato de España Absoluto que se disputará en mayo en Pontevedra.

Por otra parte, el Club Bádminton Ravachol participó en el Circuito Gallego sub 13 y sub 17, que tuvo lugar el pasado sábado en As Neves, en el que logró dos oros y un bronce.

Natalia Murio fue la jugadora mas destacada, con dos medallas de oro en Sub 17, al vencer tanto en la modalidad individual como en dobles mixto junto al vigues Omar Vila.

En Sub 13, bronce para Lía Illán y Martín Nistal en dobles mixto. En la modalidad individual, ambos se quedaron a las puertas de las medallas al caer en cuartos de final.