"Esperamos que Ismael nos aporte contundencia en la línea defensiva"

Ismael Bela (c), recién llegado a Pontevedra, junto a Yona Piovarczik (i) y Vicente Poveda. // Rafa Vázquez

El Teucro confirmó ayer el fichaje de Ismael Bela, que llega al equipo cedido por el Fraiking Granollers hasta final de temporada. El pivote y lateral izquierdo, natural de Guinea, es el tercer refuerzo que ha cerrado el conjunto pontevedrés en el mercado invernal para pelear por la permanencia en la Liga Asobal, después de Vicente Poveda, procedente del VFL Postdam alemán, y de Yona Piovarczik, procedente del Villa de Aranda de la División de Honor Plata. Los tres aportarán su fortaleza defensiva, su potencia en el lanzamiento y, sobre todo, su ilusión por demostrar su calidad en Asobal.

El Teucro ha reforzado los cimientos de su plantilla en este mes de enero con tres fichajes que aportarán, sobre todo, en la faceta defensiva. Los equipos se tienen que construir desde atrás y en eso se ha centrado Luis Montes, en mejorar el aspecto defensivo de su equipo para pelear con más garantías por la permanencia en Asobal.

La última incorporación ha sido la de Ismael Bela, que ayer mismo comenzó a entrenar junto a sus compañeros. Se trata de un especialista defensivo que llega en calidad de cedido por el Fraiking Granollers hasta final de temporada para suplir la baja de Juan Quintas, que tendrá que pasar por quirófano por una lesión en el hombro y se perderá lo que queda de competición. El joven jugador de 23 años formaba parte de la plantilla de Primera Nacional y, aunque ya ha debutado en Asobal, ésta será su primera gran experiencia en la máxima categoría nacional.

"El año pasado jugué más con el primer equipo, recuerdo que vine a Pontevedra, y ahora tengo la oportunidad de tener más minutos en Asobal y de poder demostrar lo que valgo", comentaba el pivote y lateral derecho tras su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. "Ha sido una muy buena primera toma de contacto. El grupo está muy unido, no hay ningún tipo de presión. He venido aquí a ayudar y a intentar que las cosas vayan bien".

Bela se define como "un defensor bastante duro, me gusta el contacto, y corro bastante al contraataque, para ser defensor marco bastantes goles" y destacó que confía en lograr la permanencia porque "está todo muy igualado, tenemos que intentar sacar todos los puntos posibles en casa para revertir la situación".

Dos días antes el que se incorporaba al Teucro era Yona Piovarczik, procedente del Villa de Aranda de División de Honor Plata. "Veo muy bien al grupo, la gente me ha recibido muy bien y creo que con la llegada de Ismael y de Vicente podemos sacar adelante esta situación", afirmó el lateral derecho, que se define como "defensor" y señala que "mi punto fuerte es el lanzamiento exterior. Además, creo que soy explosivo, me gusta jugar con intensidad".

Esta será su primera experiencia en Asobal, por lo que se muestra "muy ilusionado; no veo la hora de llegar a la pista y de aportar". También será el debut en Asobal de Vicente Poveda, que llegó al equipo a principios de enero y ya ha disputado los primeros minutos como teucrista. "En los minutos que tuve me encontré bien, estuve un poco fallón, pero va todo en la adaptación, me lo tomé bien", comentó el lateral izquierdo, que llegó procedente del VfL Potsdam alemán. Poveda también confía en la permanencia "por el vestuario que tenemos. Se está trabajando con mucha intensidad, si sabemos plasmarlo en los partidos habrá muchas posibilidades".