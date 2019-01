Álvaro Bustos, a un paso del Pontevedra

Faltan menos de 24 horas para que se cierre el mercado de fichajes de invierno y el Pontevedra está apurando hasta el final para reforzar su primer equipo con un extremo y un central. El primero parece que está muy cerca y sería Álvaro Bustos, futbolista que milita actualmente en el Rayo Majadahonda, de Segunda División, cedido por el Mallorca. El propio jugador y Luismi Areda reconocieron ayer las negociaciones, que estarían pendientes de los últimos detalles para su cierre definitivo.

"Está sobre la mesa, igual que hay más, es una opción como hay otras, pero hay que ser cautos y hasta que esté firmado un futbolista no se puede confirmar", afirmó Luismi, que no quiso dar más detalles porque la operación no está todavía cerrada.

Por su parte, Álvaro Bustos admitió en declaraciones a FARO que el Pontevedra es "un buen club" y que es una de las opciones que tiene sobre la mesa que más le gusta y que está más avanzada, aunque también hay otros clubes interesados en sus servicios.

El extremo izquierdo comentó que no ha tenido oportunidades en el Majadahonda y que quiere salir en busca de más minutos. La temporada pasada también salió en el mercado de invierno a Segunda B, del Nástic de Tarragona al Mallorca, "y conseguí ascender, por lo que la experiencia ha sido muy buena".

El principal problema de Álvaro Bustos en los últimos años han sido las lesiones. En marzo de 2013 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y de dos meniscos en su pierna izquierda que lo mantuvo durante seis meses de baja y en noviembre de 2014 se produjo una lesión similar, esta vez en la rodilla derecha, debido a la cual permaneció ocho meses inactivo.

El futbolista destaca por su velocidad por banda y ocuparía ficha sub 23 al no haber cumplido todavía los 24 años. Sin embargo, el Pontevedra buscaba un extremo derecho que supliera la baja de Javi López y Bustos es zurdo, por lo que, si finalmente se cierra su fichaje por el equipo granate, él mismo o alguno de sus compañeros tendría que jugar a pierna cambiada, además de que su fichaje podría suponer la salida de Pibe, un jugador del mismo perfil y que en las últimas semanas planteó esta posibilidad con el objetivo de contar con más minutos.

Posibles salidas

"Nadie ha pedido salir y nuestra intención es que no salga nadie más", afirmó Luismi, pero el técnico reconoció también que, "según quien llegue y en qué posición, puede haber un "arrastre" y valorararemos que alguien salga cedido, pero hasta que tengamos a algún futbolista más en la plantilla es aventurarnos a situaciones que no contemplamos".

Entre otras opciones, el entrenador del Pontevedra se refiere a Pibe y a los hermanos Juan y Jesús Barbeito. Este último, con la llegada de Borja Domínguez y la recuperación de Álex Fernández, parece que tendrá pocas oportunidades en el primer equipo, mientras que Juan, si finalmente llegase el central sub 23, también vería rebajada su ya de por sí escasa participación, de ahí que Luismi no descarta al 100% que salga cedido alguno de los dos.

"No es fácil. Estamos contentos con ellos, son chicos de la cantera que en momentos puntuales han aportado y en Copa nos están dando mucha vida. En un futuro tienen que estar en el Pontevedra", afirmó el técnico, que admitió que se han interesado por ellos clubes de Tercera y de Segunda División B.

Además de Álvaro Bustos, el Pontevedra trabaja en la incorporación de un central sub 23. Por ahora el club tiene una ficha sénior libre que solo podrá ocupar antes de que se cierre el mercado, hoy a las 0.00 horas, o más adelante en el caso de contratar a un futbolista que se hubiese quedado en el paro antes de que finalizase este período de fichajes. "Hay cosas muy avanzadas, pero no nos podemos precipitar porque hasta que no esté cerrado se puede torcer en minutos", explicó Luismi.