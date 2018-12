Los agentes dobles del derbi

Han vivido derbis desde los dos lados y conocen a la perfección las entrañas tanto del Teucro como del Frigoríficos del Morrazo, que mañana protagonizarán un nuevo capítulo de este duelo de máxima rivalidad en el pabellón Municipal (20.30 horas).

Pero no solo es un partido de rivalidad, sino también de respeto y buenos recuerdos para jugadores, técnicos y aficiones, que durante 60 minutos son enemigas, pero que en cuanto suene la bocina final se desean la mejor de las suertes en una Liga Asobal en la que ambos equipos están sufriendo demasiado esta temporada.

"Un derbi siempre es bonito jugarlo, siempre son partidos muy igualados, da igual dónde esté un equipo y dónde esté el otro", apunta David Chapela, el único exteucrista, junto al meta Javi Díaz, que milita actualmente en el Cangas. Para el lateral pontevedrés, este partido siempre es "especial", pues se formó en la base del Teucro y tiene muchos amigos en el conjunto azul y en las gradas del pabellón Municipal, aunque confiesa que el año pasado no fue un encuentro cómodo para él: "El recibimiento siempre es bueno, pero el año pasado salí un poco descontento por algo que escuché de la grada. Que yo esté en el equipo rival no quita que haya respeto por las dos partes y creo que a mí se me perdió, quizá porque ganamos y la gente perdió un poco el control", relata el primera línea, que recalca que "me siento querido por mucha gente, me siento en casa y siempre suelo salir bien del pabellón, excepto el año pasado que salí un poco disgustado".

También será un reencuentro especial para Javi Santana, que militó seis temporadas en las filas del BM Cangas. "Al final, de estar con ellos en el mismo equipo o de jugar unos contra otros, nos vamos conociendo. Pero en un derbi, no sé qué pasa, pero es totalmente diferente a lo que uno prevé", señala el portero teucrista, que apunta la "motivación extra" que hay cuando uno se enfrenta a su exequipo.

El meta canario considera, además, que el Frigoríficos "llegará reforzado por el punto que ha conseguido contra el Granollers el miércoles y por el reciente fichaje de Boisedu. Nosotros venimos con las dos victorias consecutivas que nos dieron moral. Creo que será un partido muy igualado, o eso espero, y que los puntos se queden en Pontevedra".

Tanto Santana como Chapela creen que este partido será más que un derbi, pues ambos equipos son rivales directos por la permanencia en Asobal. "Aún queda mucha liga, pero es un rival directo y, sobre todo en nuestra pista, tenemos que sacar el partido adelante sí o sí, como pasó con el Alcobendas, porque en la segunda vuelta tenemos que ir a su pista y será más complicado", señala el portero del Teucro. El lateral, por su parte, apunta que "no podemos dejar todo para el final, como hicimos el año pasado. El calendario influye mucho y en la primera vuelta tenemos que puntuar todo lo que podamos. Hay partidos que son más asequibles que otros y no los puedes dejar escapar. Los dos que quedan, Teucro y Puente Genil, son muy importantes".