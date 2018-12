Un derbi para alimentar la ilusión

El Pontevedra encara el derbi frente al Rápido de Bouzas de mañana como un encuentro para alimentar la ilusión. Los granates se encuentran a cuatro puntos de los puestos de play-off de ascenso y Luismi Areda es consciente de que el resultado de mañana, así como los próximos, serán importantes para inyectar moral a la plantilla y a la afición. "Primero vamos a fijarnos en Bouzas y, a partir de ahí, nuestra mente está en sumar muchos puntos en la clasificación para situarnos e ilusionarnos con los pies en el suelo, pero sí con la ilusión de que podemos hacer una buena segunda vuelta y competir con los mejores de la categoría", indicaba ayer el entrenador del Pontevedra.

"Estamos en ese momento de la Liga hasta el parón de Navidad, donde no va a ser decisivo, pero sí que te va a marcar estos próximos resultados, a dónde nos va a encaminar, en dónde nos posicionamos. Estos puntos son importantes, pero porque queremos irnos al parón con los máximos puntos posibles para ilusionarnos", declaró Luismi.

Pese a todo, el entrenador granate apuntaba que no será un encuentro fácil pese a que el rival es antepenúltimo. El Rápido de Bouzas, que sumó las primeras ocho primeras jornadas de Liga sin anotar un tanto, inició una racha ascendente y lleva sin perder las últimos tres partidos. "Con el cambio de entrenador han logrado sacar mejores resultados, es evidente de que es un equipo mucho más competitivo y hay que tener cuidado porque están en una dinámica positiva y un buen resultado les viene bien anímicamente".

Para los granates, el hecho de que sea un derbi condiciona la situación . "Estos partidos son distintos, la clasificación pasa a un segundo plano, por lo que habrá que tener mucho cuidado", afirmó Luismi Areda que considera que la concentración de sus jugadores "debe ser máxima en todo el partido".

Otro de los condicionantes del encuentro será el propio Baltasar Pujales. "Es un campo peculiar, vamos a tener que prestarle mucha atención", afirmó. "El tema de la clasificación pasa a un segundo plano porque es un campo donde condiciona mucho el juego y ellos tienen dominado porque es donde entrenan y están habituados a jugar. Segundos balones, juego directo, transiciones a balón parado cobran mucha importancia", destacó el entrenador.

Luismi no destacó a ningún jugador del Rápido de Bouzas en concreto, precisamente para afirmar que la fortaleza del rival reside en "el bloque". "Es muy compacto, con jugadores a nivel ofensivo con esa calidad que en los últimos metros pueden ser importantes. Ahora mismo son capaces de competir y de dar un nivel bueno", señalo.

Luismi Areda, que no desvela hasta el último momento la alineación, reconoció que podría haber novedades en el once, aunque sin precisar los cambios que puede plantear en el equipo. "Puede haber variantes en la alineación porque es un partido diferente al de Pasarón, con un rival distinto y va a haber cambios, pero no sorpresas porque todos son importantes y todos pueden participar".

El entrenador también destacó la importancia de la presencia de la afición. "Al jugador le gusta ver a su afición en la grada y verse respaldado por ellos, es muy importante ese apoyo al equipo también cuando te desplazas", afirmó.