El Poio, ante su "tourmalet" particular

Seis partidos en las próximas cuatro semanas es el exigente mes de diciembre que le espera al Poio Pescamar, que comenzará mañana con la visita del Leganés al pabellón de A Seca (18.30 horas). El conjunto rojillo no llega en su mejor momento a su "tourmalet" particular, tras haber encadenado tres derrotas consecutivas, pero el vestuario de Dani Díaz lejos de estar preocupado, mantiene la misma confianza que al principio de la temporada, cuando arrancó la liga en División de Honor con cuatro victorias seguidas, algunas de mucho mérito.

Así lo afirma Jenny Lores, capitana del primer equipo, que recalca que los últimos resultados "no significa que las cosas vayan mal, ni que el equipo esté peor, ni que juguemos a otra cosa, simplemente jugamos contra el actual campeón de liga, el Roldán; contra el Penya Esplugues, que es una pista muy difícil, y en casa contra el Burela, que está invicto. Fueron tres partidos que, dentro de lo que cabe, te puedes permitir perder. El equipo está bien porque sabemos lo que hay. Analizando los partidos en el "scouting" nos damos cuenta de que cometimos errores muy tontos, que podíamos haber competido en cualquiera de esos partidos. Estamos con confianza y seguimos creyendo en lo que hacemos, lo importante es que estamos todas unidas".

Además, Jenny no considera que estos tropiezos respondan a que, por la baja por lesión de Antía, falten rotaciones durante los encuentros. "Nos venía bien Antía, era un fichaje importante para un tipo de juego más con pívot, pero yo, personalmente, no creo que necesitemos más gente. Es cuestión de entrar en una buena dinámica y confiar en las que somos. No es porque sean mis compañeras y mis amigas, pero yo creo que tenemos un equipazo y el cuerpo técnico es espectacular", aseguró la jugadora universal, que también destacó la calidad y la experiencia del grupo.

En los próximos nueve días, el Poio, que es décimo en la clasificación, recibirá al Leganés (duodécimo), visitará al Palau (penúltimo) y recibirá al Majadahonda (úndécimo). En este sentido, Jenny recalca que "somos conscientes de que esta liga es muy competitiva, todos los rivales son difíciles y que estén por debajo de nosotras en la tabla no quiere decir que vayan a ser más fáciles. Yo no me fío de ninguno".

Para la capitana del Poio, la clave mañana contra el Leganés estará en "jugar ordenadas y en defensa intentar ser contundentes, que creo que nos está faltando un poquito en los últimos partidos, ser un poquito más agresivas. Y sobre todo tener más acierto de cara a portería, finalizar y hacer goles es lo que nos está faltando".