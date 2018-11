Jean Marie Okutu: "El tendón de Aquiles me condicionó la preparación"

Recibió la semana pasada los premios al mejor deportista del año y a la excelencia académica de la Universidade de Vigo, donde estudia Fisioterapia, después de una temporada en la que logró su décimo título nacional absoluto en salto de longitud. Jean Marie Okutu trabaja ahora en la preparación de la próxima campaña, en la que intentará mejorar sus resultados, después de un año en el que le han condicionado algunos problemas físicos.

- ¿Cómo valora la temporada?

- No fue excelente, pero tampoco fue mala, fue normal. En el Europeo tenía en mente ser finalista, pero no se dieron las condiciones, no me adapté bien al tartán y no salió como esperaba. Después fui al Campeonato Iberoamericano en Perú, en el que el objetivo era hacer medalla y quedé cuarto, similar a lo que me pasó en los Juegos del Mediterráneo, en los que fui sexto.

- Se quedó muy cerca de los objetivos que se había fijado, ¿no?

- Sí. El objetivo era acudir a los campeonatos fuertes que había: Juegos del Mediterráneo, Campeonato de Europa y Campeonato Iberoamericano.

- Y a nivel nacional sigue siendo el dominador.

- Conseguí el décimo título de campeón de España absoluto. En el torneo nacional, además, fue donde hice la mínima para el Campeonato de Europa, volviendo a saltar ocho metros.

- Dice que tardó en coger ritmo la temporada pasada. ¿Por qué?

- El tendón de Aquiles no me dejaba competir en óptimas condiciones y me fue retrasando toda la preparación y hasta julio, más o menos, no me empecé a encontrar bien del todo. Fui arrastrando las molestias durante toda la temporada y al acabar me mandaron un protocolo de recuperación los fisioterapeutas de la Federación. Ahora ya estoy totalmente recuperado y al 100%.

- Este fin de semana se concentrará con el equipo nacional el Tenerife para empezar a preparar la próxima temporada. ¿Cuál es su primera cita importante?

- El Campeonato Gallego será el 20 de enero y espero estar bien para entonces. A partir de ahí, cada competición será importante y hay que centrarse para lograr la mínima para el Campeonato de Europa, que será en Glasgow en marzo, antes disputaré la Copa del Rey con el Barcelona. El objetivo a corto plazo es hacer bien el invierno y después, una vez fijados los objetivos y si las cosas salen como se espera, pensaremos en el verano.

- ¿Cree que puede mejorar los resultados que obtuvo la temporada pasada?

- Sí. Estoy entrenando muy bien, los tests están yendo bastante bien y, para estar en noviembre, me encuentro muy bien, espero entrar en diciembre igual y cuando empiecen las competiciones que se vea reflejado el entrenamiento de estos meses en la pista.