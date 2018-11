"Bendito" dilema en el ataque granate

Luismi se enfrenta esta jornada a su primer gran dilema de la temporada: a quién alinear de delantero centro contra el Rápido de Bouzas. El técnico del Pontevedra tiene a Javi Pazos en racha, después de marcar en los tres últimos partidos, y recupera a Mikel Arruabarrena tras superar su lesión en el gemelo. Los dos "nueves" granates tienen cualidades diferentes, mientras el marinense es más un hombre de área, con mucha movilidad y desmarque, el vasco sabe aprovechar su envergadura para el juego aéreo y de espaldas a la portería, además de asociarse muy bien con sus compañeros.

Lejos de preocuparle, al entrenador del Pontevedra le parece que este es un "bendito problema". "Que los delanteros hagan goles y que haya buena competencia creo que es bueno para el equipo y para mí, evidentemente", destacó el míster vigués, que apuntó que "ahí está la labor del entrenador: gestionar y saber manejarte en estas situaciones en la que tienes a dos jugadores en la misma posición que están rindiendo, uno con goles y otro que, ahora que viene de la lesión, tiene que competir".

Luismi alabó a los dos delanteros, afirmando que "son dos jugadores importantes, que nos tienen que dar mucho", y recordó que "hay momentos para todo. Una temporada es larga y todos los futbolistas, si trabajan, van a tener su momento. Es lo que tenemos que sacar de positivo, que a veces parece que uno no cuenta, pero al final se ve que sí que cuenta".

Por sus diferentes características, Luismi aseguró que "no descarto para nada que puedan jugar los dos juntos". Ya lo hicieron en Fuenlabrada, con muy buen resultado (0-2), y han finalizado juntos varios partidos en busca de más efectivos en ataque. "Javi está a muy buen nivel y Mikel, hasta la lesión, estaba a un nivel muy bueno. Es una opción que, evidentemente, valoro", señaló el técnico.

Ambos llevan los mismos goles este año (4), pero el promedio de Pazos es mejor, con un gol cada 129 minutos, mientras que Arruabarrena marca cada 197. El vasco ha disputado más minutos que el marinense (789 por 515) y ha sido titular en más ocasiones (9 por 5).

Sin relajación

El entrenador del Pontevedra recalcó que el equipo no se puede relajar en la visita al Rápido de Bouzas por su situación en la clasificación (es penúltimo) porque "está mejorando los resultados y compitiendo mucho mejor que al principio, es evidente, se ve cada domingo, y me preocupa, pero me preocupan todos los domingos todos los rivales".

Luismi señaló que "es un equipo muy difícil de batir, ahora vuelve a competir de forma parecida a cómo lo hacía la temporada pasada, y no va a ser un partido fácil" y apuntó especialmente al estadio Baltasar Pujales. "Es complicado ganar o puntuar allí, y vamos a tener que saber jugar en esas condiciones. Es un partido distinto al que puede ser jugar en Pasarón o en otro campo. Primero por el terreno de juego, porque es artificial pero está bastante quemado, tiene mucho caucho y cada vez tiene menos hierba, y por las dimensiones. También porque el rival, al entrenar en ese campo todos los días lo tiene dominado, por lo que para ellos es un factor determinante. Nosotros nos vamos a tener que adaptar lo más rápido posible a esas circunstancias".

En este sentido, el técnico destacó que "el nivel de concentración tiene que ser máximo y las acciones a balón parado cobran mucha importancia. En este tipo de partidos, de un saque de banda o de una falta lateral se genera una ocasión de gol, por eso tenemos que estar muy metidos en el partido. A nivel de competir, se tiene que ver un Pontevedra como el que se ha visto en las últimas semanas".