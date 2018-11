Alberto campillo "Le deseo lo mejor al Rápido, a partir del lunes"

Fraguado en la cantera del Celta, en su segundo periodo en Pontevedra Campillo vuelve a ser un habitual en la zaga del Pontevedra, disputando 8 de los 14 partidos disputados. Es central, pero siempre ha sido un comodín, pudiendo jugar también como lateral izquierdo. Precisamente la pasada jornada tuvo que sustituir al lesionado Nacho López en el partido frente al Coruxo. Este fin de semana vuelve a verse las caras contra otro ex suyo, el Rápido de Bouzas.

- Viene de jugar ante un ex, el Coruxo, y vuelve este fin de semana ante otro, el Rápido de Bouzas. ¿Cómo vive estos partidos?

- Son partidos especiales. Lo que más buscas es la victoria y el haber jugado en esos equipos te da un punto más de ambición. Creo que les pasa a todos los futbolistas: cuando juegas ante un equipo contra el que jugaste quieres hacerlo incluso mejor de lo que sueles jugar. Son partidos motivantes y dan gusto jugarlos.

- Tuvo que entrar ante el Coruxo sin calentar por la lesión de Nacho López. ¿Cómo se vio?

- Tres carreras por la banda y el míster ya dijo que tenía que entrar que Nacho no podía seguir. Lo que haces es prepararte mentalmente, porque como no entres como el resto el rival lo nota y se puede aprovechar, pero creo que me adapté a la situación.

- ¿Se ve de titular el domingo?

- Eso no se sabe hasta el domingo a ultimísima hora. No lo sabemos. Te lo digo en serio, Luismi nunca desvela la alineación antes y eso hace que todos estemos entrenando al cien por cien. Hay entrenadores que lo dicen entre semana, pero otros que no y Luismi sabe que va a tener a todos enchufados para el partido. El equipo está para contar con todos, del primero al último, eso es lo que hace que un equipo funcione. Es clave para el equipo.

- ¿Fue una victoria moral la del Coruxo?

- Después de tres partidos sin ganar, siete goles en contra y ante un equipo que venía siete partidos sin perder, da moral. Ante equipos muy fuertes hemos sacado puntos y tras una mala racha, venía bien. A ver si tres puntos en el Baltasar Pujales nos pueden dar tranquilidad.

- ¿Cómo ve al Rápido?

- No empezó bien en cuanto a resultados, pero es un equipo correoso. Ya se nota en los últimos resultados (tres empates). Creo que tuvieron muy mala suerte en los partidos. Espero que puedan salir de ahí pero a partir del lunes porque ya te digo que este domingo no se lo vamos a poner nada fácil. Tenemos que aprovechar la ansiedad que tienen por puntuar.

- Se verá las caras con algún compañero, ¿Ya ha hablado con ellos?

- De mi época queda Diego Diz. También nos veremos con Adrián Gómez y Pablo Carnero, con los que viví una época muy bonita en el Pontevedra. Espero darles un abrazo antes y otro después, pero entremedias, rivales como el que más.