Edu: "Cada victoria aquí será muy difícil"

"Me gusta ganar, si ganamos es genial y si además conseguimos que al equipo no le metan un gol dos geniales. Hoy ganamos y dejamos la portería a cero, dos geniales", concluyó el portero del Pontevedra, Edu, tras el encuentro frente al Coruxo.

El cancerbero considera que el Pontevedra supo entrar bien en el partido de ayer. "A lo mejor merecimos ponernos por delante antes incluso", añade.

"Lo que tuvo el Pontevedra fue esa insistencia de querer ir a por el partido, ir a por los tres puntos a diferencia de otros encuentros jugados en casa, que no sé porqué tuvimos una mentalidad más conservadora y a lo mejor con empatar o no encajar nos valía", argumentó el jugador granate.

Terreno de juego

Preguntado sobre el estado del terreno de juego, Edu indicó que "todo lo que pueda decir ahora, o decir algo en caliente o sin pensar me perjudica a mí y al equipo. No es necesario que diga nada del campo porque todo el que vea el campo ve cómo está eso. Quejarse es inútil porque el tiempo es el que es y las condiciones son las que son". Pese a ello admite que "desde dentro está desastroso. Tú imagínate que vas a tu puesto de trabajo y vas resbalando a cada paso, que cada apoyo es un resbalón", de modo que a partir del día de hoy cada victoria aquí será? (resopla), pero victoria nuestra o de cualquier equipo, porque es muy difícil jugar en esas condiciones".

Edu destacó el esfuerzo de todo el equipo. "Mis compañeros han hecho un desgaste alucinante y brutal en todo el campo porque al Coruxo se le ve un equipo que le gusta el balón, que te va a hacer correr, que sabe a qué juega", explica.