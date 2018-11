La alternativa: juego directo y estrategia

Un campo que "no beneficia a nadie" y en el que será complicado exponer un juego de combinación es lo que se espera el Pontevedra mañana en Pasarón. Así, el técnico granate trabaja estilos alternativos para buscar, sobre todo, la eficacia ante el Coruxo y lograr mantenerse invictos en casa. El juego directo gana enteros y también las acciones de estrategia, en lo que ha incidido Luismi en los entrenamientos de esta semana.

"A todos nos gustaría que Pasarón estuviera mejor y que pudiéramos hacer otro fútbol, pero no podemos hacer nada, dependemos del tiempo, que no ayuda, y por lo tanto nos tendremos que adaptar los dos equipos al terreno de juego que vamos a tener. El que mejor se adapte tendrá bastante ganado", señaló Luismi.

El técnico vigués recordó el antiguo Pasarón, en el que tantas veces jugó como futbolista. "Aguantaba mejor las lluvias, y los inviernos de antes eran muchísimo más duros que los de ahora. Evidentemente, si algún día llovía muchísimo sí que podía estar mal, pero no como está ahora", reconoce el míster.

Una vez más, para Luismi la estrategia será "fundamental", aunque quizá más importante que nunca en un encuentro tan condicionado por el estado del césped. "El balón parado es muy importante en todos los partidos, pero en este cobra mayor importancia porque cualquier acción puede desequilibrar el resultado. Vamos a tener que estar muy concentrados, tanto a nivel ofensivo como defensivo".

La parte positiva es que podría reaparecer Mikel Arruabarrena. El delantero vasco se perdió los dos últimos encuentros por una lesión en el gemelo y esta semana ha vuelto a los entrenamientos con el grupo. Luismi se muestra optimista con su recuperación y destaca que las sensaciones están siendo buenas, pero que todo dependerá de la sesión de esta mañana en el campo de Cerponzóns, la última de la semana, para confirmar si podrá estar ante el Coruxo. "Será un entrenamiento más dinámico e intenso", explicó el técnico, "pero evoluciona bien y tiene buenas sensaciones. Por lo menos que tengamos la opción de poder contar con él, y a día de hoy pinta bien. Vamos a intentar que complete la sesión".

Su reaparición llegaría en el momento más oportuno, ya que su aportación puede ser clave en un partido que se presume plagado de juego directo y sus cualidades se ajustan a ello. "Domina el balón aéreo, aguanta de espaldas la pelota, por su corpulencia se encuentra cómodo en ese tipo de fútbol y nos vendría muy bien", admitió Luismi, que también señaló que Nacho López está mejor de sus problemas físicos y que los que jugaron el miércoles, "como Kevin y Mouriño", el jueves tuvieron el típico cansancio pospartido, pero ayer pudieron entrenar bien.

Concentración

Sobre el rival de mañana, Luismi apuntó que "fuera de casa está siendo un equipo muy sobrio, ha ido a campos muy complicados en los que ha sacado resultados positivos", en referencia al San Sebastián de los Reyes, el Inter de Madrid o el Guijuelo. "Tiene muy claro a qué jugar, cuando puede jugar lo hace y cuando no toca, no; es un equipo que sabe adaptarse a cualquier circunstancia, a cualquier rival y a cualquier terreno de juego y hay que tener cuidado con ellos porque seguro que no va a ser un partido fácil", advirtió el técnico.

Además, el Coruxo llega a este derbi después de siete jornadas consecutivas sin perder. "Venir en una dinámica buena ayuda, pero para bien o para mal las dinámicas están para cambiarlas. Nosotros vamos a intentar dar la vuelta a esta racha, sobre todo de resultados, de las últimas jornadas y lograr una victoria", señaló el entrenador granate, que se refirió al partido del pasado domingo contra el San Sebastián de los Reyes (2-1): "Desde el banquillo vimos al equipo muy bien, salvo en el área rival. Diría que fue uno de los mejores partidos a nivel de juego y de competir y el resultado fue muy engañoso, pero a veces pasa eso, como otros partidos en los que no hemos estado bien pero hemos conseguido ganar".

Luismi espera que, "sabiendo que el terreno de juego va a complicar, que se vea un equipo aguerrido, concentrado, muy metido en el partido y que no conceda ocasiones al Coruxo porque, si sabemos que está en un buen momento, no podemos conceder ni regalar nada".