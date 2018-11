El Municipal, juez de la primera vuelta

Tras su importante victoria del miércoles en casa del Liberbank Cuenca (31-32), la primera a domicilio de la temporada, el Teucro ya mira al futuro y se ha fijado como objetivo finalizar la primera vuelta de competición fuera de la zona de descenso. La Liga Asobal está especialmente igualada esta campaña, sobre todo en la parte comprometida de la clasificación, en la que hay hasta cinco equipos en un abanico de solo tres puntos.

Los azules tendrán algo más de descanso al haberse adelantado el partido contra el Cuenca por la disputa de competición europea de su rival, pero su regreso a la competición será duro, pues tendrá que afrontar tres partidos en una semana, coincidiendo con el puente de la Constitución. La parte positiva para el equipo de Luis Montes es que de los cuatro partidos que faltan para finalizar la primera vuelta, dos serán en el pabellón municipal y contra rivales directos, pero la negativa es que las dos salidas que le quedan serán de las más difíciles del campeonato.

El conjunto pontevedrés reanudará la liga el próximo 1 de diciembre (sábado) contra el Valladolid, que actualmente es décimo, pero con solo dos puntos más que el Teucro. El equipo pucelano, además, también tendrá una semana y media de descanso porque también ha adelantado su partido de esta jornada contra el Granollers, en el que perdió 29-32.

Cuatro días después, el miércoles 5 de diciembre, los chicos de Luis Montes visitarán al Barça Lassa, campeón en las últimas ocho ligas y prácticamente inaccesible a ningún rival; actualmente lleva pleno de victorias esta temporada.

Tras este enfrentamiento, el Teucro disputará el 8 de diciembre en el pabellón Municipal el derbi contra el Frigoríficos del Morrazo, que hoy en día es colista de la categoría con tres puntos menos que el conjunto pontevedrés. Este encuentro se presume muy importante ya no solo a corto plazo, sino también con la vista puesta en el final de la competición, pues el vencedor podría contar también con el plus del golaverage particular en caso de empate a puntos en la clasificación cuando termine la liga.

La primera vuelta acabará para los azules en Benidorm, que actualmente ocupa la quinta plaza de la tabla, pero que solo aventaja al Teucro en cinco puntos, lo que demuestra lo igualada que está Asobal esta temporada.

Tras este encuentro, habrá un parón en la competición hasta el 2 de febrero de 2019. Entonces, el equipo pontevedrés reanudará la liga en casa del Blendío Sinfín.