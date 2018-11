Antonio Pantín "Si seguimos así, nadie nos va a ganar con facilidad"

Después de un comienzo de temporada con algunos contratiempos, el Peixegalego está encontrando su mejor versión. El pasado domingo logró una contundente victoria sobre el Estela (76-61), que llegaba a Marín como líder del grupo Oeste de la LEB Plata, y la mejor noticia para el equipo de Javier Llorente fue que los hombres que se incorporaron más tarde a los entrenamientos están cada vez más adaptados. Es el caso de Antonio Pantín, cuya aportación fue clave en el partido.

- ¿Cómo está viendo al equipo después de un inicio liguero tan condicionado por las bajas?

- Empezamos con un gran hándicap, que fue que yo no me incorporé prácticamente hasta octubre y Vashil llegó en la cuarta jornada, entonces el trabajo de pretemporada, más que para ponerse bien físicamente, no sirvió de gran cosa porque si no tienes a los pívots no estás haciendo trabajo real; en este caso fueron pívots, pero se podría decir de cualquier otra posición. Partíamos con esa desventaja respecto a otros equipos y creo que se notó, en las primeras jornadas no tanto, pero cuando pasan un par de semanas sí que se nota el trabajo que se ha hecho.

- Parece que el equipo está encontrando su mejor versión, ¿no?

- Sobre todo los dos últimos partidos de casa, que fueron contra equipos muy potentes y hemos ganado con solvencia. Creo que hay que seguir en esa línea y hacer de A Raña un fortín y a ver si podemos mantener ese nivel de juego en casa y trasladarlo a cuando juguemos fuera; creo que seguramente estaremos muy bien para meternos en el grupo de arriba.

- ¿Nota que el equipo está cada vez más acoplado?

- Los tres jugadores de fuera se han adaptado perfectamente, Jordan es de los máximos anotadores de la liga, Taiwo nos ayuda en todos los campos y Vashil, que llegó un poco más tarde, está muy bien, sobre todo lo notamos en el último partido. Es cuestión de seguir entrenando al mismo nivel y seguir en la línea de juego, sobre todo de los partidos de casa, y creo que si seguimos así seremos un equipo al que nadie le va a ganar con facilidad.

- ¿Cómo se ve a nivel individual?

- Llevaba meses sin tocar un balón hasta que llegué, la pretemporada prácticamente no la hice y ahora estoy entrenando dos veces por semana porque estoy preparando un examen importante y obviamente se nota todo eso, pero el trabajo también se nota, me voy encontrando mejor y a partir de la semana que viene voy a entrenar más y seguro que estaré más en sintonía con el equipo y físicamente y a nivel de juego me encontraré mejor.

- ¿Afronta esta nueva etapa después de su "parón" con más ilusión?

- Me retiré hace dos años y no tenía ninguna intención de volver a jugar y al final salió de otra forma. No sé si con más ilusión, pero desde luego sí que me lo tomo de otra manera. Ahora estoy disfrutando del momento, estoy en Marín porque es un grupo muy bueno y mi objetivo es ayudar al equipo y pasarlo bien.

- ¿Cómo ve el partido de mañana contra el Zornotza?

- Jugar fuera siempre es complicado y en el País Vasco aún más, suelen ser equipos muy fuertes en casa y especialmente el Zornotza, que tiene un pabellón en el que sientes a la gente muy encima. Además, tiene una plantilla muy buena. Si podemos jugar como el partido en Azpeitia, en el que creo que fallé yo sobre todo, que no estuve a la altura y que si lo hubiese estado quién sabe si podíamos haber conseguido una victoria en una pista muy difícil, y si mantenemos el nivel que tenemos en casa seguramente competiremos hasta el final.

- ¿Qué destacaría del rival?

- Tiene jugadores muy físicos y hay que tener cuidado con el rebote. En el último partido tuvimos una mejoría muy grande en ese aspecto, que es algo que nos está costando esta temporada, no sé si somos el peor equipo reboteador de la liga. Si conseguimos contrarrestar eso, tendremos opciones.