Un derbi plagado de viejos conocidos

Un derbi suele ser siempre sinónimo de reencuentro. La mayoría de los futbolistas que juegan en equipos de la misma provincia o de la misma comunidad autónoma se suelen conocer y es habitual que muchos de ellos hayan compartido vestuario en temporadas anteriores. Será el caso del Pontevedra-Coruxo de este domingo (Pasarón, 17.00 horas), aunque este caso es especialmente llamativo porque hasta cinco futbolistas granates tienen pasado en el conjunto vigués.

Así, el encuentro será especial para Campillo, Mouriño, Pibe y Pedro Vázquez, que están disponibles para vivirlo desde el césped, y para Álex Fernández, aunque de forma diferente, porque al estar lesionado no podrá participar.

"Con muchas ganas" afronta el derbi Campillo, el hombre que más reciente tiene su paso por el Coruxo, en el que militó las dos últimas temporadas. "Son amigos y compañeros que dejas en ese equipo y eso, si cabe, te da más ganas de jugar el partido".

En la misma situación están Pibe y Pedro Vázquez, que destacan que "da gusto jugar estos partidos" porque coincides con "muchos amigos", y aunque su etapa en el cuadro vigués se remonta a hace casi diez años, Mouriño también tiene a excompañeros en la plantilla actual, como Antón de Vicente o Silva. "Es un equipo que lleva tantos años en Segunda B y siendo gallego y de Pontevedra, los jugadores al final nos acabamos conociendo todos, bien porque coincidimos algún año o porque nos enfrentamos", comenta el centrocampista, que recuerda, además, que estuvo en el Coruxo "en el único ascenso que consiguió a Segunda B", por lo que guarda un cariño especial.

Sobre el rival de este domingo, los cuatro destacan el bloque por encima de las individualidades. "Son muchos los jugadores que tienen talento y es un equipo trabajado, les gusta jugar la pelota, así que tenemos que salir concentrados para poder contrarrestarlos", apunta Campillo. Pedro Vázquez, por su parte, señala que "creo que como equipo está jugando muy bien. Los partidos que he visto, me ha gustado. Creo que es más un bloque que jugadores individuales".

Especialmente motivados están Pibe y Campillo, que en las últimas semanas han tenido algo más de continuidad. "No sé si este fin de semana jugaré o no, pero si no juego estaré animando igual y si juego me dejaré la piel porque nos hace falta ganar y sumar puntos en casa, que es lo más importante", destacó el central, mientras que el extremo asegura estar "muy animado" y con ganas de aprovechar "las oportunidades que estoy teniendo en los últimos partidos".

El Coruxo llega después de siete jornadas seguidas sin perder y el Pontevedra es consciente de que no será un rival fácil, pero el vestuario es consciente de que "tenemos que hacernos fuertes en casa", tal y como apunta Pedro. "Esperamos ganar y que no se escape ningún punto más de Pasarón", sentenció Mouriño.