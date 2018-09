Ilusión ante una temporada histórica

Sin presión y con el objetivo de disfrutar de una experiencia única, el CTM Monte Porreiro debuta en la máxima categoría del tenis de mesa nacional. Se trata de un salto de nivel muy grande, pero el equipo pontevedrés sigue fiel a su filosofía y por eso mantiene al bloque que se proclamó campeón de la División de Honor la temporada pasada, al que se unirá en noviembre el egipcio Mohamed Ali.

"Expectantes y con muchas ganas de empezar". Así están los jugadores y técnicos del Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro, que el domingo debutarán en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, la Superdivisión masculina. Será un momento histórico para la entidad, que a priori solo se plantea disfrutar de la experiencia y no hacer locuras para lograr una permanencia que, aunque será muy complicada de conseguir, no es imposible gracias al potencial del equipo, con los tres jugadores que continúan de la temporada pasada, Nicolás Galvano, Horacio Cifuentes y Nacho Fernández, y el refuerzo del egipcio Mohamed Ali, que se incorporará en los meses de noviembre, diciembre y enero.

La parte negativa es que, por la normativa de la liga, el Monte Porreiro no podrá utilizar a jugadores del filial, solo pueden jugar personas que tienen un nivel determinado por la Federación a través de un ránking. Quien no llegue a un mínimo de puntos en esa clasificación no puede jugar en Superdivisión. Esto implica que la competición tiene mucho más nivel en comparación con la División de Honor, pero también supone un mayor coste a los clubes.

Para el técnico, Nando Álvarez, también será una temporada especial. "Va a haber partidos que se pueden ganar o perder por una decisión mía, así que tácticamente va a ser un reto para mí, tengo que estar al cien por cien", apunta, al tiempo que destaca la calidad y el potencial de su equipo.

Entre otras cosas, Álvarez señala la ilusión que hay en el Monte Porreiro por ver debutar en Superdivisión al canterano Nacho Fernández. "Todos tenemos unas ganas tremendas de verlo ahí porque es una prolongación de todo el club, es el éxito del club. A ver cómo se adapta a la liga, está entrenando muchísimo, se ha fortalecido físicamente, porque esto ya requiere un plus".

"El objetivo es disfrutar de la temporada", asegura el entrenador. "No tenemos presión ninguna porque estar aquí es un regalo. No vamos a hacer ninguna locura por intentar mantenernos, ya se ve que vamos a jugar con el mismo equipo del año pasado, con jugadores superjóvenes y competitivos, para ganarnos van a tener que hacerlo bien".

Nando Álvarez también comenta que "va a ser complejo sumar puntos, pero en esta categoría, al contrario que en las ligas nacionales, se puede empatar, así que todo lo que se vaya arañando va a ser importante".

El club quiere agradecer el esfuerzo de sus patrocinadores en una temporada histórica e ilusionante, pero también muy exigente.