"Hay que dejar los cuernos en el campo"

El lateral derecho del Pontevedra asegura que el cartel de recién ascendido del Internacional de Madrid no se tiene en cuenta en el vestuario granate, pues la plantilla es consciente de que el rival de mañana es fuerte en su casa, tiene futbolistas de calidad y van a ir prevenidos y con todo para llevarse los tres puntos.

- ¿Cómo ve al rival? ¿El cartel de recién ascendido le favorece para sorprender?

- Da igual que sea recién ascendido, porque los equipos cuando suben cambian totalmente de plantilla. Conozco a varios futbolistas y al final es un equipo que sabe a lo que juega, en su campo es muy difícil jugar por sus condiciones y al final no deja de ser un invicto en nuestro grupo. Se están encontrando muy cómodos y fuera de casa va a ser complicado. Tenemos que estar concentrados y creyendo en lo que hacemos.

- El año pasado se hablaba de la "maldición" de jugar en Madrid, por la mañana y en sintético... Querrán dejar todo eso atrás, ¿no?

- Es tontería, porque nosotros entrenamos todos los días por la mañana, a las 10.30 u 11.00 horas, en campo sintético... Eso no es excusa. Al final, es el horario al que estás acostumbrado diariamente a entrenar y competir con los compañeros, esa excusa no nos vale, hay que dejarse los cuernos en el campo y si al final el equipo contrario es mejor que tú, pues le das la mano y pista, pero por falta de actitud y de ganas no va a ser.

- Le iba a decir que se llevasen la camiseta azul de la suerte, pero no es muy supersticioso, ¿no?

- No, no creo en absoluto en nada de eso.