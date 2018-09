El Inter de Madrid, un rival peculiar

El Pontevedra visita el domingo al que, por ahora, está siendo uno de los equipos revelación del grupo I, el Internacional de Madrid. Los granates quiere aprender de la experiencia de la primera jornada de liga, en la que perdieron en casa de otro recién ascendido, el Unionistas, y evitar sorpresas en el campo de Boadilla del Monte, la última sede a la que se ha trasladado este joven equipo de la capital.

Fundado en 2002, el Inter es un club peculiar con el que el Pontevedra no debe confiarse si quiere sumar los tres puntos. El exgranate Álvaro Muñiz, ahora en el conjunto madrileño, analiza cómo puede ser el enfrentamiento del domingo.

recién ascendido

"Somos un recién ascendido, pero tenemos mucha ilusión, gente joven y el equipo tiene mucho desparpajo a la hora de jugar domingo tras domingo", afirma Muñiz. Y así es, porque a pesar de estrenarse en Segunda B, el Inter se mantiene invicto tras la cuarta jornada, tras encadenar tres empates (Fabril, San Sebastián de los Reyes y Coruxo) y un triunfo (Rápido de Bouzas).

Los madrileños han sumado seis puntos que los sitúan en la octava posición de la tabla, un comienzo nada despreciable.

la plantilla

Podría ser la sorpresa de la categoría, pero con la plantilla que ha armado este verano era de esperar que hiciera buenos números. "Al final hemos hecho un equipo bastante competitivo y con gente que lleva más de 150 partidos en Segunda División B, que eso al final se acaba notando", comenta Álvaro Muñiz.

Además de él, que es uno de los veteranos y referentes del equipo, el Inter cuenta con jugadores de calidad procedentes del Majadahonda, Fuenlabrada o Albacete. Entre todos ellos destaca Cedric, con pasado en equipos como el Betis, Numancia y Osasuna y experiencia en Primera y Segunda. "Es un caso un poco peculiar, porque viene de una lesión de ligamento cruzado. Está ubicado en Madrid y está recuperándose, si no supongo que no estaría aquí. Puede jugar, pero no está al cien por cien", explica Muñiz.

estilo

En cuanto al estilo de juego del Inter, Álvaro Muñiz revela que, pese a ser un recién ascendido, no cae en el juego directo, sino que busca más elaboración. "Intentamos jugar siempre. Está claro que hay que cometer los menos errores posibles y evitar riesgos, pero intentamos jugar", explica el exgranate.

Pero el centrocampista destaca sobre todo la mentalidad ganadora del equipo. "La seña de identidad es que jugamos igual contra el Real Madrid Castilla que contra el Rápido de Bouzas, por poner un ejemplo mirando la tabla. No nos fijamos en el rival, siempre vamos a por el partido; de hecho, el otro día nos quedamos con uno menos y fuimos a por el partido igual. No escatimamos esfuerzo y no es un equipo que tenga ningún complejo por ser un recién ascendido".

el terreno de juego

El Inter ha ido cambiando de sede, empezando por el barrio de Orcasitas y pasando por la Moraleja hasta aterrizar hace un año en Boadilla del Monte. El terreno de juego del Ángel Nieto es de césped artificial y sus dimensiones no son las más amplias de la categoría, pero Álvaro Muñiz apunta que "el campo está bien, es nuevo. No está en malas condiciones. Es más pequeño que Pasarón, pero tiene dimensiones normales, se puede jugar al fútbol bastante bien".

objetivos

Como cualquier equipo que acaba de estrenarse en Segunda B, el Internacional de Madrid solo piensa en la permanencia una temporada más en la categoría de bronce. Pero por el momento se plantea objetivos más a corto plazo, como lograr la primera victoria en casa. "Venimos de hacer buenos partidos y no hemos tenido la suerte, por una cosa o por otra, de ganar, pero siempre lo intentamos y queremos darle a la afición una victoria", apunta Álvaro Muñiz.

El centrocampista tiene claro que "en Segunda B todos los equipos saben que haciéndose fuertes en casa tienen mucho ganado. Lo más normal es que un equipo recién ascendido parta de la base de hacerse fuerte en casa y después fuera, si puede sacar algo, pues mejor".

conoce bien al pontevedra

Una de las ventajas que tendrá el Inter el domingo será que cuenta con un buen informador en casa: Álvaro Muñiz. El centrocampista tiene varios compañeros con los que ha coincidido, como Edu, Kevin y Álex González (con este último coincidió en el Lealtad) y, aunque ya ha pasado bastante tiempo desde que dejó la casa granate, ha seguido bastante su evolución.

"Los entrenadores siempre preguntan si conoces a algún compañero y aportas tu granito de arena", reconoce, al tiempo que admite que "creo que el Pontevedra ha cambiado mucho, porque con Luisito, que era un tío bastante peculiar, era diferente. Con el cambio de entrenador, y por lo que he podido ver últimamente, han cambiado bastante la manera de jugar".

Muñiz solo tiene buenos recuerdos de su paso por el Pontevedra. "Llegué en diciembre el año que subimos a Segunda B y tengo un recuerdo muy bonito porque fue una temporada muy bonita que terminó como queríamos, con el ascenso", comenta.

historia

La historia del Inter es corta, pues el club fue fundado en 2002 por un grupo de empresarios aficionados al fútbol. Entre sus peculiaridades está que su presidente es inglés, Stephen Newman, y que tras debutar en Tercera Regional su ascenso ha sido meteórico hasta su llegada a Tercera División, en 2010, que entonces se frenó un poco su ritmo.

La pasada temporada se proclamó campeón de grupo y logró el ascenso a Segunda B al derrotar en la eliminatoria final al filial del Tenerife.