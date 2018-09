Luismi quiere más pausa con el balón

El entrenador del Pontevedra hace un balance positivo del inicio de liga, en el que el equipo ha sumado cinco puntos de los 12 que se han puesto ya en juego, pero admite que podría haber sido mejor si se hubiese ganado al Valladolid B el pasado domingo (1-1).

"Si hubiésemos ganado al Valladolid B podría haber sido un inicio muy bueno y se ha quedado en bueno, porque son los primeros cuatro partidos y hay margen de mejora. Nos gustaría tener más puntos, pero la sensación del equipo creo que ha sido buena, sobre todo porque en los dos últimos partidos nos pusimos por detrás en el marcador y el equipo supo reaccionar y levantarse y conseguir puntuar, en otras circunstancias a lo mejor nos habríamos quedado con cero puntos, por eso me quiero quedar con lo positivo. Llevamos solo cuatro jornadas, nos hemos repuesto bien de los mazazos de los goles y vamos a mejorar seguro", asegura Luismi.

El técnico habla de que el Pontevedra necesita mejorar algunos aspectos, "con balón sobre todo. Tenemos que ser un equipo más agresivo con balón, tener más el control del juego y dominar más al rival, intentar generar más ocasiones de gol, porque eso al final te lleva a ganar partidos. Tenemos que estar un poco más precisos, tiene que haber más movilidad, el equipo tiene que dar un paso al frente para generar más y ser más vertical y profundo".

En este sentido, Luismi cree que al equipo le ha podido la prisa en algunos momentos y por eso ha abusado de envíos en largo que no han funcionado y, lo más importante, que no se identifican con la filosofía de juego que quiere el técnico. "Es muy importante tener paciencia, que no está reñida con la velocidad de balón, la circulación, la profundidad... pero a veces no puedes llegar con un primer pase y superar líneas y rivales, sino que a veces tienes que dar tres pases porque lo requiere y tienes que circular el balón y tener esa calma para, en un ataque posicional, batir líneas y adversarios".

Así, el entrenador granate insistió en que "creo que nos hace falta esa pausa, tranquilidad con el balón, no tener prisa y conforme vas evolucionando en el juego, también vas acelerando en el ritmo. Pero en la salida de balón no debemos precipitarnos, no es fácil porque quieres llegar a portería rápido y hacer gol, pero es donde tenemos que pararnos más e incidir en ello, en estar más pausados. En pretemporada así lo hicimos, hubo partidos en los que jugamos con calma y no tanto con juego directo, que tiene el inconveniente de que así como mandas rápido el balón, también te puede volver igual de rápido; hay que dar una pausa para poder defender con balón y tener el control del partido, que no sea de ida y vuelta".

Capacidad de reacción

Luismi Areda se muestra exigente con su equipo y crítico con lo expuesto en los primeros partidos deliga, pero también optimista con algunos aspectos que se han mejorado con respecto a la temporada pasada. Por ejemplo, el entrenador del Pontevedra valoró la capacidad de reacción que están teniendo sus jugadores y que en los partidos tienen una evolución positiva.

"Creo que el equipo, sobre todo en las segundas partes, está dando un paso al frente. El partido no es cómo empieza, sino cómo acaba, por eso es muy importante la sensación de que el equipo va de menos a más", comentó al respecto.

La otra cara de la moneda es que el Pontevedra ha encajado gol en todos los partidos disputados hasta el momento (4) y en tres de ellos, además, ha ido por detrás en el marcador. En este sentido, aunque Luismi no admitió que le preocupase esta circunstancis, sí comentó que "hay que tener cuidado, porque a lo mejor un día no eres capaz de levantar el partido. Sí que debemos dar un paso al frente desde el minuto uno e intentar ser más agresivos con balón, intentar hacer gol y ponernos por delante nosotros y no siempre ir a remolque".

En este sentido, el técnico apela a la "concentración para no encajar y ser más agresivos con el balón y tener el control del juego".

Lanzamientos de penalti

El pasado domingo se vivió una situación un tanto incómoda sobre el césped cuando Javi Pazos, después de ser objeto de penalti por parte de un defensa del Valladolid B, se fue a por el balón y no dejó que nadie se lo quitase para tirar él mismo la pena máxima. Algunos de sus compañeros, sobre todo los más veteranos, se acercaron a recordarle que había una jerarquía, pero el delantero estaba convencido de que iba a marcar y, de hecho, así lo hizo.

"Ya está hablado con ellos. Hay un orden para tirar los penaltis, pero en ese momento Javi Pazos pidió tirarlo él. Sus compañeros que tenían prioridad le dejaron y punto. Tampoco quiero darle mayor protagonismo porque al final los que mandan en el campo son los futbolistas y si en ese momento Javi estaba con esas ganas y esas ansias de tirar porque se veía capacitado y se veía con confianza para meter gol y sus compañeros le dejaron, pues sin problema. Pero ya está hablado en el vestuario", explicó Luismi. Kevin y Arruabarrena son los primeros de la lista si están en el campo, pero parece que la plantilla será flexible.