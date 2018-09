alexis viéitez "En la carrera de A Estrada lo tomaremos con calma"

Campeón gallego en 2016 y 2017, Alexis Viéitez está a punto de lograr su tercer título consecutivo. Su victoria el pasado domingo en la XIX Subida á Escusa, en la que mostró un dominio absoluto en todas las mangas disputadas, supuso un paso casi decisivo para que el piloto de Buxa Motor se adjudique el torneo, pues le basta con quedar entre los 22 primeros en la prueba que se celebrará el fin de semana del 6 y 7 de octubre en A Estrada. Por si fuera poco, tiene aún más margen de error, porque podría fallar y jugárselo todo en la última carrera del campeonato gallego de montaña, la de Castro de Beiro, en Ourense.

- ¿Cómo recuerda esta XIX Subida á Escusa?

- Me sentí muy bien, era una carrera en la que el año pasado sufrí la rotura de un motor, así que tenía la espina clavada. Intentamos mejorar el resultado, bajar nuestro tiempo, lo conseguimos y estoy muy contento por ello.

- Su dominio fue casi absoluto, parece que el coche está funcionando bien, ¿no?

- Este año, y espero que acabe así, el coche no me está dando ningún fallo. Tanto el coche como nosotros estamos respondiendo bien.

- Es una carrera que conoce bien. ¿Hay algún tramo que se le complique?

- Sí, la conozco muy bien. Hay una zona intermedia que es bastante complicada y que es en la que puedes ganar todo o perder todo. Es la que llevábamos más entrenada, ya la habíamos corrido otros años, y eso fue un pequeño plus. Todo fue muy bien, sin problemas.

- ¿Que Pablo Rey no pudiese correr la segunda manga del sábado le benefició?

- Para él fue más presión, para nosotros no; si ganaba la carrera, bien, y si no la ganaba, no pasaba nada. La presión era para él. Si conseguía hacer mejores tiempos que yo en las mangas del domingo podía ganar.

- Bajaron ambos de los dos minutos...

- Sí, yo llegué a hacer 57 y él 58 o 59. Estuvo emocionante hasta el final.

- Este año, en Poio y en Ponte Caldelas hubo récord de participación. ¿A usted cómo le afecta que corran más de 70 coches?

- Está bien que haya más coches, para la afición va a ser más bonito, y a nivel personal no me afecta. Hay tres o cuatro pilotos que nos pueden hacer frente.

- El ambiente en A Escusa fue espectacular, ¿no?

- Fue un ambiente muy bonito. Le pedí a mi escudería que me dejaran una cámara o un móvil para grabar cuando íbamos para abajo para que vieran la cantidad de gente que había.

- Ahora toca rematar la faena en A Estrada.

- Sí. El sábado lo tomaremos con calma, correremos, pero en vez de ir al cien por cien iremos al 99 para acabar bien y asegurarnos de que vamos a puntuar aunque nos pase algo el domingo, y el domingo, si todo va con normalidad, correremos e intentaremos ganar la prueba.

- ¿Cómo ve esa carrera?

- Es una carrera que me gusta. La parte del principio es más de conducción, de pilotaje, y la del final es de echarle valor y también de pilotaje, porque es bajando. Tiene su "feeling", siempre que corrí allí he hecho buen papel. La afrontamos con ganas, me llevo muy bien con la gente que la organiza.