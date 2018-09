La entrega granate esconde los errores

Álex Fernández, Edu y Campillo disputan el balón durante un entrenamiento. // Rafa Vázquez

Con cinco puntos sumados de 12 posibles, el inicio liguero del Pontevedra no ha sido todo lo bueno que plantilla, técnico y afición esperaban. El conjunto pontevedrés se sitúa a mitad de tabla, más cerca de la zona peligrosa que de la noble, después de un primer mes de competición en el que parece que los futbolistas, los que continúan del año pasado y los nuevos, todavía se están adaptando al estilo que quiere imponer Luismi.

El entrenador asegura cada día que la seña de identidad de este Pontevedra tiene que ser la posesión y la verticalidad, pero en los cuatro primeros partidos de liga el equipo ha destacado más por su esfuerzo y entrega que por su fluidez y creatividad con la pelota.

falló el sistema

Contra el Valladolid B Luismi apostó por un sistema con tres centrales y dos carrileros que el equipo no supo asumir bien. Los futbolistas no se sintieron cómodos en el campo y eso lo supo aprovechar el rival para coger ventaja.

El técnico granate insistió con ese 3-4-2-1 hasta el final cuando lo más inteligente habría sido cambiar a un sistema con cuatro defensas con el que sus hombres ya demostraron anteriormente que se sienten más seguros, quizá porque lo tienen más interiorizado.

la posesión

Una de las cuestiones en las que más insistió Luismi desde que cogió las riendas del Pontevedra es que quiere que la seña de identidad del equipo sea tener la posesión del balón y a partir de ahí generar peligro en el área rival. Sin embargo, en los cuatro primeros partidos de liga, el conjunto granate no ha sido capaz de llevar el peso del juego y en gran parte de los encuentros ha cedido la iniciativa a su rival.

Sucedió el pasado domingo contra el Valladolid B, que en la primera parte dominó, aunque casi sin peligro, frente a un Pontevedra que abusó en exceso de los envíos en largo.

En este sentido, los más perjudicados son los atacantes, especialmente Arruabarrena, que apenas ha dispuesto de ocasiones claras para marcar diferencias como delantero centro.

ambición hasta el final

A pesar de que el equipo no ha firmado sus mejores actuaciones en este inicio de liga, lo que sí ha demostrado es que no va a dar ningún encuentro por perdido hasta que el árbitro no señale el final. Esta ambición de la plantilla granate es una de las características que más gusta a la afición de Pasarón, muy exigente con sus futbolistas, pero también muy entregada cuando ve cómo se dejan todo por lograr un buen resultado.

balón parado

A pesar de que en los entrenamientos de esta semana Luismi trabajó con insistencia las jugadas de estrategia, contra el Valladolid B no funcionó el balón parado, sobre todo en ataque. Javi López lanzó varios córners de los que los granates no lograron sacar beneficio.

En esta categoría el balón parado juega un papel fundamental.

portería

La solvencia de Edu bajo palos contrasta con que el Pontevedra no haya conseguido dejar la portería a cero en ninguno de los partidos que ha disputado en este inicio de temporada. Los granates no solo han encajado un gol en cada encuentro, sino que en tres de ellos ese tanto ha supuesto que fuesen por detrás en el marcador.

La parte positiva es que el equipo de Luismi ha sabido reaccionar en los dos últimos enfrentamientos para salvar, al menos, un punto en cada uno.

cinco puntos de doce

Luismi explicó que le gusta dividir el calendario en bloques de cuatro partidos y este primer bloque lo ha calificado como "regular". Los granates han sumado cinco puntos de los 12 que se pusieron en juego, menos de la mitad. No llega a ser una mala cifra, sobre todo teniendo en cuenta que se logró una victoria contra uno de los favoritos al título, la Cultural Leonesa (2-1), pero son unos números que los granates necesitan mejorar para no pasar demasiados apuros esta temporada.