El penalti "fue un balón que fue arriba, que quiero controlarlo y bajarlo y me pega una patada por detrás; podría pitar o no el árbitro, en esta ocasión lo pitó; aunque no se viera muy claro, patada hubo", explica Javi Pazos. "Quise tirar el penalti porque había confianza", añadió el autor del gol.

Al analizar el encuentro, el delantero del Pontevedra apuntó que "con el cambio de Mouse notó que el equipo se fue más hacia arriba, y también que no estuviese solo arriba Mikel, porque la primera parte fuimos como una isla", explica.