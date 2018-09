Kevin Presa: "El equipo demuestra que no se viene abajo"

El partido frente al Valladolid B le sabe a Kevin Presa a "dos puntos perdidos". "Creo que tiramos la primera parte, tuvimos la posesión del balón pero no fuimos agresivos en ataque y eso nos penalizó un poco; ellos se encontraron con el gol en una jugada desafortunada para nosotros, pero una vez más el equipo demuestra que aunque empiece perdiendo no se viene abajo y sigue empujando y al final conseguimos el empate", añade el centrocampista granate, si bien esta situación "no se puede convertir en una tónica, porque ya pasó más veces", admite.

"En los últimos veinte minutos tuvimos ocasión para ganar el partido pero al final no conseguimos hacer gol", añade Presa.