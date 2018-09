La importancia del balón parado

El Pontevedra perfila los últimos detalles de la preparación de cara al partido de mañana contra el Real Valladolid B (Pasarón, 19.00 horas) y Luismi dedicó parte del entrenamiento de ayer al trabajo de las jugadas a balón parado.

En el tramo final de la sesión, celebrada en A Xunqueira, el técnico ensayó con once futbolistas (los que teóricamente apuntan a la titularidad) las jugadas de estrategia para que el equipo se haga más fuerte en una faceta que puede ser decisiva en cualquier encuentro.

"El balón parado es importante trabajarlo porque muchos partidos se desatascan en alguna acción de estas", explicó Luismi. "Tienes que tenerlo preparado, entrenarlo y que el futbolista esté concentrado y mentalizado con que un partido se puede ganar en una acción a balón parado; de hecho, el sábado encajamos el primer gol en un fallo defensivo en una acción a balón parado. Es importante trabajarlo y dedicarle tiempo".

El entrenador del Pontevedra destacó que, a priori, parece que esta temporada la plantilla puede ser más fuerte en esta faceta y aportar más que en cursos anteriores. "Tenemos buenos lanzadores y gente de envergadura y que va bien en el juego aéreo. Tenemos que mejorar nuestras bazas y cada vez que haya una acción a balón parado, hay que estar muy mentalizados, tanto el lanzador como la gente que va al remate, para intentar hacer gol", comentó con respecto a la estrategia ofensiva.

Que parte del entrenamiento de ayer se haya centrado en el balón parado no quiere decir que el Pontevedra vaya a cambiar su estilo de juego. Luismi señaló que la intención será una vez más llevar la iniciativa en el encuentro y se refirió al partido contra la Cultural Leonesa, que fue un enfrentamiento casi de tú a tú en este sentido, porque "era a ver quién era capaz de hacerse con el balón, porque los dos lo queríamos".

Luismi apunta que "tener la posesión no te garantiza que vayas a ganar, muchas veces tienes menos y eres más efectivo, como pasó el día de la Cultural. Cuando tienes el balón tienes que buscar un objetivo, que es profundizar, hacer daño al rival, castigarlo, llevar la pelota de un lado a otro, para al final encontrar los espacios. Si no lo tienes, hay que defender bien e intentar salir rápido a la contra para coger al rival desorganizado y poder hacer gol".

Así, el técnico granate insistió en que "nuestra intención siempre es tener la posesión de balón, en casa y fuera, pero con el objetivo de ser verticales y profundos y de generar ocasiones de gol a partir de esa posesión, no tener por tener o por decir "qué bonito juega el Pontevedra", sino para hacerle daño al rival, y si podemos dar tres pases y acabar la jugada, mejor que dando cinco o seis. Pero habrá momentos en los que el equipo rival esté bien organizado y habrá que darle más pausa y circular el balón buscando espacios y desorganizar al rival".

En este sentido, un condicionante importante será el estado del terreno de juego. El de Pasarón no está en sus mejores condiciones, por eso hoy el equipo no entrenará finalmente en O Burgo y se desplazará a Cerponzóns para cuidar al máximo el de casa. "Si según vaya avanzando el partido el campo se va poniendo peor, pues tendremos que hacer un juego más directo. Hay zonas donde está peor y sabemos que ahí estará complicado, tenemos que intentar no llevar el balón por esas zonas y sí por las que están mejor y en las que se puede jugar y el balón puede circular".

Real Valladolid B

Sobre el Valladolid B, Luismi recordó que "es un equipo con mucha calidad, de mediocampo para arriba tiene mucho talento. Son futbolistas habilidosos, que tienen desborde, y que después parten con esa ilusión y ese desparpajo de querer dar el salto al primer equipo, para ellos cada domingo tiene que ser un escaparate en el que demostrar que están capacitados para ello; esa ambición y esa ilusión, su calidad y su talento, creo que son armas peligrosas".

Admitió que la opción de jugar con tres centrales está sobre la mesa porque "ya la temporada pasada nos fue bien y en Navalcarnero también", pero todavía no ha decidido el sistema, "no queremos dar muchas pistas", aunque parece que en casa apostará por una defensa de cuatro.