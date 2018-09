El Cisne empieza la liga en Zarautz

Empieza lo serio para el Cisne Colegio Los Sauces. El conjunto pontevedrés inicia hoy la competición en la División de Honor Plata, en la que parte con el objetivo de mejorar, o al menos igualar, el resultado que obtuvo el año pasado (acabó en décima posición) y, sobre todo, sufrir un poco menos en el tramo final de la liga.

Pero no lo tendrá fácil, pues se presume que la categoría de plata del balonmano nacional estará tan igualada como el curso pasado, en el que no se definieron matemáticamente las plazas de play off y de descenso prácticamente hasta la última jornada.

El Cisne parte con la ventaja de que mantiene su bloque del curso pasado, al que se han unido cuatro jugadores del equipo juvenil: el meta Dani Fernández, los extremos José Leiras y Bruno Vázquez y el primera línea Álvaro Preciado. La mayoría de ellos ya tuvo minutos de relevancia la temporada pasada. La parte negativa son las salidas de Álex y Carlos Pombo, Tolmos y Pablo Galán.

Sin embargo, continúan los brasileños Ígor Tenorio y Guilherme Linhares, el extremo derecho y capitán Javi Vázquez, el portero Juan Novás y los jugadores de pista Casares, Chan, Conde, Pablo Gayoso, Andrés Sánchez, Pablo Picallo y Miguel Simón. A ellos se unió esta semana el portero serbio Marko Antelj, el principal fichaje del equipo.

El Cisne se medirá al Amenabar a partir de las 19.00 horas. Es, teóricamente, un rival directo para los pontevedreses y Jabato comentó que el escenario "es una cancha muy complicada, un pabellón muy pequeño en el que se vive un gran ambiente de balonmano. El año pasado estuvimos a punto de ganar allí y al final no lo conseguimos".

Sobre el Amenabar, el técnico cisneísta comentó que "este año ellos mantienen prácticamente todo el bloque, pero cambia el entrenador, por lo que pueden cambiar sistemas de juego, pero yo ya tengo vídeos para estudiarlos. Han fichado a Alberto Arrizabalaga, un jugador con gran experiencia, pero nosotros también tenemos nuestros puntos fuertes. Sabemos que es complicado, pero vamos con mucha motivación".