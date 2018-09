El Celta de Mohamed se viste por los pies

El Celta reanuda el lunes LaLiga en Girona (Montilivi, 21 horas) y es muy probable que Antonio Mohamed apueste por el mismo once que ganó al Atlético de Madrid en la anterior jornada. El técnico argentino ha reunido un equipo fiable, con una base que se asienta en los seis futbolistas de la retaguardia que han disputado todos los minutos de LaLiga: el portero Sergio Álvarez, los defensas Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Néstor Araújo, Júnior Alonso y el centrocampista Fran Beltrán. El equipo de Mohamed se viste por los pies, como demostró ante el vigente campeón de la Supercopa de Europa, al que anuló en ataque y tumbó con remates de Maxi Gómez y de Iago Aspas.

A pesar de tratarse de un recién llegado al Celta y a Europa y de manejar una de las plantillas más amplias de Primera División (24 futbolistas, solo superado por el Levante), Antonio Mohamed ha acertado con su plan de elegir un bloque sobre el que construir un proyecto del que se espera que obtenga uno de los puestos europeos que reparte la competición española.

Con esa media docena de futbolistas "intocables", al Celta solamente le supera el Alavés, que acumula siete jugadores que han disputado la totalidad de los 270 minutos transcurridos desde el arranque del campeonato. El equipo vitoriano incluye en ese grupo de imprescindibles a dos centrocampistas, los mismos que suman Leganés, Getafe y Betis, que también alcanzaron la media docena de jugadores que no han sido sustituidos todavía.

Aparte de confiar en esa "guardia de corps", Mohamed se ha mostrado poco dispuesto a manejar la totalidad de los recursos humanos. Así, el Celta figura, junto al Huesca, como el equipo de Primera División con más jugadores que todavía no se han estrenado en el campeonato. Nueve, en total, aunque en ese grupo se incluyen los que sufrieron lesiones en el arranque de la temporada y los cuatro que se quedaron en Vigo al no encontrar un destino adecuado después de que el técnico les anunciase que no contaba con ellos. En esa situación de interinidad se encuentran Radoja, Mazan, Jozabed y Hjulsager. Además, Juncà y Jensen todavía no pudieron debutar por lesión, mientras que los canteranos Rubén Blanco, David Costas y Kevin Vázquez se han quedado relegados a la suplencia por decisión de un técnico que por el momento ha utilizado a quince futbolistas de la plantilla y a Dennis Eckert, del filial.

Para un equipo que figura en la tercera plaza de la clasificación (con 7 de los 9 puntos disputados), resulta difícil esperar que se produzcan cambios significativos en las próximas jornadas. A los seis omnipresentes se suman titulares indiscutibles en estos momentos como Facundo Roncaglia, Stanislav Lobotka, Pione Sisto, Iago Aspas y Maxi Gómez.

Con ellos se completa el once que más opciones tiene de presentarse el lunes en Girona. Fichajes como Okay Yokuslu, Mathias Jensen, Sofiane Boufal y David Juncà han de armarse de paciencia a la espera de que el técnico cambie de planes o se produzca alguna baja para incorporarse al grupo de los elegidos por Mohamed.

La fortaleza defensiva (salvó la visita a Vigo de Griezmann, Costa y Correa sin encajar goles) y el demoledor ataque (Aspas, Maxi Gómez y Sisto sumaron 45 goles y 19 asistencias el curso pasado) dejan poco margen para los cambios, pues Beltrán y Lototka son fijos en el centro del campo.