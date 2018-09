El Pontevedra piensa de cuatro en cuatro

Si gana el domingo, el Pontevedra igualaría su mejor incio liguero de la década en Segunda B al sumar siete puntos en las primeras cuatro jornadas de liga. Por ahora, los granates acumulan cuatro puntos gracias a la derrota en el debut en casa del Unionistas (1-0), la victoria en Pasarón en la segunda jornada contra la Cultural Leonesa (2-1) y el empate del pasado sábado en casa del Navalcarnero (1-1).

A Luismi le gusta agrupar el calendario en bloques de cuatro partidos y según afirmó ayer, si el Pontevedra consiguiera superar al Valladolid B este domingo (Pasarón, 19.00 horas) sería un buen comienzo de competición, al sumar siete puntos de los doce en juego.

"Son las cuatro primeras jornadas, esto acaba de empezar y todo lo que sea sumar es positivo", comentó el técnico al respecto, y añadió que ganar el domingo "creo que sería ir por el buen camino. En cada bloque de cuatro partidos hay que ir intentando mejorar los puntos, pero este es el primero y habría que considerarlo como un buen bloque". Para el preparador granate, el gran objetivo es, "evidentemente, hacerte fuerte en casa, y lo que puedas puntuar fuera, bienvenido sea".

En los últimos diez años, el Pontevedra solo sumó siete puntos en las cuatro primeras jornadas en una ocasión, en la temporada 2016-2017. Su mejor arranque lo firmó en la campaña 2012-2013, en la que encadenó tres victorias y una derrota (nueve puntos), pero entonces el equipo estaba en Tercera División. En esta categoría, además, logró en dos ocasiones sumar siete puntos en las cuatro primeras jornadas: 2011 y 2013.

Un rival incómodo

Para el entrenador del Pontevedra, el Valladolid B "es un rival incómodo. Es un filial de chicos muy jóvenes que si están ahí es porque se cuenta con que puedan dar el salto al primer equipo, porque tienen proyección y talento para que cuenten con ellos arriba".

Así, el técnico granate destacó las cualidades del rival, "es gente rápida, habilidosa, con talento, con calidad y siempre peligrosa", y apuntó que "va a haber que estar muy pendientes de sus transiciones, de que no corran, de que le hagamos el partido incómodo y que no tengan el balón, porque es un equipo que con balón te pueden hacer mucho daño".

Luismi comentó que "es un rival totalmente distinto a la Cultural Leonesa. Va a haber que apostar por otra idea y otro modelo de juego porque el rival así lo requiere, así que el plan será otro", aunque no por eso renunciarán a "nuestra seña de identidad". "En casa o fuera, nuestra seña de identidad es tener la posesión de balón para ser un equipo agresivo, para generar ocasiones de gol y que al mismo tiempo podamos defender con él, y vamos a intentar que predomine. No quita que dentro de un partido hay momentos en los que no puedes tener tanto la posesión como te gustaría y tienes que defender y estar juntitos y que el rival no te genere ocasiones de gol", finalizó.