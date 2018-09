Jugar en Madrid es hacerlo en casa

En Madrid y sus alrededores, el Pontevedra nunca está solo. Desde hace unos años, un grupo de alrededor de una veintena de pontevedreses acompaña al equipo granate en sus partidos como visitante, dándole aliento cuando más lo necesita y demostrando que el valor de un club se mide por la calidad y la cantidad de sus fieles seguidores, y por eso el Pontevedra puede presumir con orgullo de ser un grande.

Este grupo de aficionados, que se mueve en un rango de edades muy amplio, lleva meses madurando la posibilidad de crear una peña granate en la capital y parece que por fin esta idea se va a hacer realidad.

A la cabeza de la iniciativa está Alejandro García-Lastra, un pontevedrés que vive en Madrid desde enero, pero que ve que esto puede ser algo más que una simple peña. "No sé cuánto tiempo estaré en Madrid, porque por trabajo puedo irme al extranjero, pero me gustaría que cuando volviera esto siguiera existiendo. Lo veo como un punto de unión, porque muchas de las personas que nos hemos encontrado gracias al Pontevedra no nos conocíamos de antes", explica. Y es que a raíz de coincidir en varios partidos de los granates, se creó un vínculo entre ellos, a pesar de tener edades muy dispares.

El sábado pasado estuvieron en Navalcarnero y algunos de ellos estarán animando al equipo de Luismi dentro de 15 días contra el Internacional de Madrid. Alejandro confía en que antes de ese partido ya hayan decidido el nombre de la peña y poder llevar alguna pancarta como distintivo. Solo falta darle un poco de forma a la idea.

Aunque él es el contacto al que se dirigen todos los interesados en formar parte de este grupo, Alejandro quiere que la peña que nazca no tenga las típicas jerarquías, es decir, ni presidente ni responsables, sino que sea un grupo con el que cualquier aficionado del Pontevedra pueda contactar si se va a vivir a Madrid o cuando simplemente se acerque a ver un partido fuera de casa.

No será una peña al uso, pues la mayoría de sus miembros ya no son abonados del club al no vivir en Pontevedra, pero algunos de estos aficionados le han comentado la idea al entorno de la entidad y parece que cuenta con su beneplácito. No descartan, por lo tanto, poder hablar con el Pontevedra para buscar algún tipo de colaboración oficial en los desplazamientos del primer equipo a Madrid y sus alrededores.

Madrileños en el grupo I

El regreso de los equipos madrileños al grupo I de Segunda B la pasada temporada fue determinante en el crecimiento de esta colonia granate en la capital.

Alejandro García-Lastra recuerda que en el partido contra el Real Madrid Castilla varios aficionados preguntaron si alguien les podía acercar al centro, a lo que él se ofreció. "A partir de ahí, siempre ponía en Twitter si iba al partido y cuántas plazas tenía libres en el coche, por si alguien se apuntaba", comenta.

Así, este grupo confía en oficializar pronto algo que ya es una ralidad: que Madrid es territorio granate.