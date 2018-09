Davor Cutura: "La Asobal que yo jugué es diferente"

El primera línea del Teucro valora positivamente el punto salvado el pasado sábado en la visita del BM Sinfín a Pontevedra, pues el encuentro se puso muy cuesta arriba en la primera parte y el equipo supo reaccionar a tiempo. Cutura comenta que la categoría ha cambiado mucho desde que se fue a jugar al extranjero.

Optimista con el futuro, pero exigente con el presente, así se muestra Davor Cutura tras el debut liguero del Teucro esta temporada, que se saldó con un empate a 23 goles en la visita del BM Sinfín al pabellón Municipal. No fue el inicio soñado por el equipo, pero los hombres de Luis Montes destacan la implicación y el compromiso que mostraron en el encuentro del pasado sábado para remontar un partido que se les había puesto muy cuesta arriba tras una floja primera parte.

- ¿Cómo valora la remontada y el punto logrado ante el Sinfín?

- Es muy importante, eso quiere decir mucho de nosotros. Somos un equipo joven, con jugadores con poca experiencia para jugar a este nivel, hay mucho nerviosismo y altibajos, pero nunca damos un partido por perdido y estamos unidos hasta el final; tuvimos muy buenas opciones incluso para ganar.

- Para algunos de sus compañeros era el debut en Asobal...

- Tenemos a Sergio Pérez, Natan, Fischer, los argentinos... son chicos muy jóvenes y necesitan tiempo para ganar confianza y para saber jugar esta liga, porque no es lo mismo los partidos amistosos que competir por los puntos. Lo que sí demostramos es que tenemos mucho fondo de armario y mucho potencial. Lo importante es ir sumando y poniéndonos a punto.

- Por ahora, no destacan las individualidades, sino el grupo, ¿no?

- Sí, estamos intentando destacar a nivel colectivo, correr, trabajar bien en defensa... Es una faceta que tenemos que mejorar cuanto antes, porque de una buena defensa parte un buen ataque y te da mucha confianza encajar pocos goles, además de favorecer los contraataques.

- ¿Y cómo se vio usted en su vuelta a Asobal?

- Con muchas emociones, con muchos recuerdos y muchas ganas, pero no tuve mi mejor día. Todavía no estoy al cien por cien físicamente, pero creo que vamos a ir todos a mejor, individual y colectivamente hablando. No tuvimos nuestro día, pero lo arreglamos.

- Arrancar nunca es fácil.

- Es complicado, y sobre todo para un equipo joven como el nuestro. Y yo también, aunque soy veterano, esta Asobal la desconozco, porque la que jugué yo no es la misma de ahora, así que prácticamente somos un equipo nuevo. Tenemos que acoplar todo eso. Hay muchos nervios, demasiada motivación y adrenalina, poca experiencia... son muchos pequeños detalles los que te hacen fallar o acertar. Pero yo estoy muy optimista, sobre todo después del segundo tiempo contra el Sinfín, porque es muy complicado ganar puntos sin jugar bien.

- ¿Cómo ve el próximo partido contra el Guadalajara?

-Guadalajara es un equipo que no tiene muchos cambios con respecto al año pasado. Cuenta con jugadores con experiencia, con mucho nivel, juega en casa... va a ser muy complicado, porque sabe lo que hace, no se precipita, y en la primera jornada el Granollers sufrió mucho para ganarle, así que va a ser difícil. Pero somos conscientes de que podemos competir contra prácticamente cualquier rival y vamos a Guadalajara a ganar.