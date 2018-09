El Peixegalego mide su nivel ante Ourense Termal en su primera prueba

La Copa Galicia ya se vive en Marín. El Pabellón de A Raña acogió ayer el primer partido entre el Leyma Basquet Coruña y el Río Ourense Termal. Y hoy será el conjunto de la ciudad de As Burgas el que sirva como contrincante a un Marín Peixegalego que debuta ante su afición en esta pretemporada después de celebrar en la localidad marinense hace unos meses su regreso a LEB Plata.

El conjunto marinense debuta a partir de las 20 horas con el objetivo de ponerse a punto de cara a su estreno en la tercera división del baloncesto nacional el 7 de octubre en Logroño ante Bodegas Rioja Vega.

El bloque de Llorente comenzó a entrenar esta semana y todavía es demasiado pronto para medir el verdadero nivel de la plantilla, que cuenta con varias altas como las de Gerard Sevillano, Juanchi Orellano, Vashil Fernández, Santi Lorenzo, Taiwo Badmus y Jordan Gregory.

A ellos se le unen los ya peixistas el pasado curso Jorge Romero, Viktor Holmberg, Jacobo De Benito o Pablo González.

El técnico leonés no podrá contar hoy con Pantín y Fernández, que todavía no se han incorporado a la disciplina peixista. Asimismo, Llorente espera todavía algún refuerzo más para completar su plantilla, con la que buscará en primer lugar la permanencia en la categoría y no volver a pasar por el infierno de EBA.