luis montes "Descender no sería un fracaso si rendimos al máximo"

El Teucro apela a la ilusión. El equipo azul, con aprietos económicos, ha sufrido una reestructuración en su plantilla. Veteranos y jóvenes se conjugan para tratar de lograr la salvación en un año en el que habrá que sufrir y en el que estarán dirigidos por Luis Montes, otro novel pero que ha aprendido de un maestro como Quique Domínguez.

Luis Montes (Pontevedra, 1980) debuta mañana como primer entrenador del Teucro en Asobal. Será un partido especial para él y para el equipo, que inicia una temporada que será "difícil" pero en la que todos tienen puesta mucha ilusión.

- ¿Cómo llega el Teucro a esta primera jornada?

- Bueno, es la primera jornada, pero creo que llegamos bien. Todavía no tenemos todo perfectamente conjuntado, pero estamos satisfechos por la pretemporada.

- Se miden al Sinfín, un rival directo por la permanencia. ¿Les llega demasiado pronto?

- Es verdad que al haber tantos cambios en la plantilla el acople es más lento. Pero tenemos claro que debemos jugar contra los 15 rivales en casa y fuera y nos da un poco igual. Quizá condicionó un poco la pretemporada que el primer partido sea contra un teórico rival directo, pero lo tomamos con tranquilidad. Pero un equipo como el nuestro debe agarrarse al trabajo de cada semana y a competir cada día en cada entrenamiento. Porque salvo al Barcelona, podemos ganar a cualquiera y también cualquiera nos puede complicar mucho la vida.

- ¿Es demasiado aventurado decir que es un partido decisivo?

- Sí, sí lo es. Quedarán todavía 29 jornadas. Ganar no nos asegura absolutamente nada y perder no sería, ni mucho menos, ningún drama.

- ¿Dónde va a estar la clave para conseguir la permanencia?

- En llevar la filosofía del partido a partido a cada entrenamiento. Tenemos que trabajar cada día y no podemos entregar absolutamente nada ningún partido. El año pasado nos salvamos ganando en pistas complicadísimas y a eso debemos agarrarnos. Hay que disputar cada partido a tope.

- En la primera vuelta reciben en casa a Sinfín, Puente Genil, Alcobendas y Cangas. Va a ser importante que se hagan muy fuertes en el Pabellón.

- Es verdad que en casa nos han tocado al principio la mayoría de rivales directos. Nos gustaría hacernos fuertes en Pontevedra y sumar en la primera vuelta con el apoyo de la gente, pero no queremos descuidar los partidos fuera. No se puede renunciar.

- ¿El objetivo es ganar esa regularidad fuera de casa que no han tenido estas últimas temporadas en Asobal?

- Eso vamos a intentar. Es verdad que el resto se crecen también en casa. Debemos mantener una regularidad: ser fuertes en casa, pero competir fuera y que no haya grandes diferencias entre jugar en Pontevedra o a domicilio.

- ¿Qué estilo de juego va a tener este Teucro?

- Nos gustaría ser el equipo que ya ha dado muestras esta pretemporada. Queremos ser un conjunto que se sacrifica mucho en defensa. Pretendemos ser activos y complicarle la vida al rival, no solo dedicarnos a destruir lo que hace. Y en ataque, intentamos correr mucho en la transición. Queremos ritmo, transiciones... Buscamos ser dinámicos y móviles. Pretendemos ofrecer un estilo atractivo. La línea de juego es muy similar a la de estos últimos años.

- Este año la plantilla cuenta con una gran cantidad de jóvenes. ¿Es peligrosa esa falta de experiencia en Asobal?

- Sí, por un lado es peligroso. Pero por otro, tiene una parte muy positiva que es la ilusión y el desparpajo con el que trabajan cada día. Tenemos muchos debutantes y les puede costar al principio. Pero es lo que buscábamos: una combinación entre veteranos que den empaque con un grupo de jóvenes con el que estamos encantados hasta ahora.

- Da la sensación de que ese papel de los veteranos va a ser resultar clave.

- Sí, Davor, Dani, Rial, los porteros son importantes. Tendrán un papel clave en la pista, pero también cada día a la hora de integrarse en el equipo, en el modelo de juego y en la categoría. Están haciendo un trabajo enorme.

- Esos veteranos serán importantes, pero imagino que habrá especial cuidado con ellos para dosificarlos.

- Sí, es una tarea complicada lo de gestionar un grupo de cinco o seis veteranos y muchos jóvenes. Por eso Toño Puga es fundamental. Es el encargado de gestionar las cargas físicas y de ayudar a que todos estén en las mejores condiciones.

- Se enfrentan a una temporada complicadísima. Teniendo en cuenta la situación económica del Teucro, ¿el descenso sería un fracaso?

- No sería un fracaso siempre y cuando lleguemos a ser lo mejores que podamos llegar a ser. Nuestra idea es trabajar cada día y sacar el máximo rendimiento que podamos a esta plantilla. Yo soy muy optimista: si conseguimos llegar al nivel máximo lograremos el objetivo. Pero si no se puede lograr, al menos quedarnos con la conciencia tranquila de saber que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.

- Y para Luis Montes también será la temporada de su debut.

- Sí, es evidente. Para mí es un cambio importante. El de mañana será un partido especial porque es el primero. Pero he tenido un gran maestro estos cuatro años. Convivir cada día con Quique Domínguez me ha permitido crecer mucho como entrenador. Creo que tengo las tablas y el nivel suficiente para la tarea, teniendo claro que no es lo mismo y que espero crecer con el equipo a lo largo de la temporada.