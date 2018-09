Nueva retaguardia para un bombardeo

El Pontevedra tendrá que afrontar el próximo sábado (18 horas) una dura prueba en Madrid. El equipo granate visita el Mariano González en el que tratará de sacar los tres puntos, aprovechando la inercia de la victoria frente a la Cultural Leonesa del pasado domingo. Pero para ello, tendrá que superar un bombardeo.

Y es que el juego directo y aguerrido del equipo local será un complicado enemigo que los granates deberán superar si quieren volver de la capital de España con las manos llenas. Para no volverse de vacío, la solidez del bloque y, en concreto, de la retaguardia, será un factor fundamental que cuenta con un condicionante añadido: la escasez de efectivos.

Las lesiones de Adrián León y Nacho Lorenzo han dejado a la línea defensiva mermada. El cántabro sufre una contractura "importante" en el muslo que le mantendrá apartado del resto del grupo entre siete y diez días. Por fortuna, León evitó la rotura, que hubiese supuesto un período de baja más prolongado.

Mientras, el pronóstico de Lorenzo es peor. El joven lateral zurdo tiene una pequeña rotura del ligamento interno de su rodilla, por lo que deberá estar en el dique seco entre un mes y un mes y medio.

De este modo, a día de hoy, Luismi Areda tan solo cuenta con cinco hombres con ficha en el primer equipo para los cuatro puestos de atrás. A Nacho López, Churre, David Castro y Juan Barbeito, que acabaron el choque contra la Cultural, se les une un Alberto Campillo que ya ha superado sus problemas gástricos y se encuentra en plenitud de condiciones para el choque del sábado.

De hecho, el central vigués será con casi toda probabilidad de la partida el sábado. Luismi valora su poderío aéreo (pese a su escasa estatura para el puesto). Éste es un factor fundamental a tener en cuenta ante el Navalcarnero, que apostará por mucho balón al área desde cualquier parte del campo y, sobre todo, desde las bandas.

Precisamente por eso, el técnico vigués empleó ayer buena parte de la sesión en trabajar el concepto de ataque y, sobre todo, defensa de los centros laterales. Y lo completó con la tarea de salir en contragolpe una vez la defensa acababa con el peligro.

Para añadir altura al equipo, no sería de extrañar que Luismi apostase de nuevo por Álex Fernández en el centro del campo. El medio ourensano fue uno de los jugadores que se quedó en el banquillo ante la Cultural con respecto al primer partido del curso. Y no solo eso, sino que no contó con minutos ni en la segunda parte, en beneficio de un Jesús Barbeito que brilló con luz propia en labores de destrucción y puso criterio con el balón en los pies.

Mientras, para completar la sesión, el técnico vigués contó con los canteranos Santi Garrido y Álvaro Tabares, a los que conoce de su etapa en el División de Honor. El primero de ellos es todavía juvenil. Corpulento, puede actuar de central aunque es mediocentro. De hecho, su ausencia en la pretemporada fue llamativa. El segundo de ellos es lateral izquierdo y actualmente juega en el filial granate. Ambos cuentan con alguna opción de viajar con el primer equipo mañana.