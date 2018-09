"Hay bajas atrás, pero para eso contamos con la plantilla que tenemos"

El técnico del Pontevedra, Luismi Areda, compareció al término de la sesión de entrenamiento de ayer en un encuentro con la prensa en el que tuvo protagonismo el tema de las lesiones. El preparador reconoció que las bajas hacen necesario que se produzca "una reestructuración", pero trató de quitarle importancia asegurando que hay sustitutos de garantías: "Hay bajas, pero para eso contamos con la plantilla que tenemos. Será una oportunidad para otros futbolistas que tienen que dar un paso al frente y demostrar que se puede contar con ellos".

El entrenador del equipo granate destacó que no contará seguro con Adrián León ni con Nacho Lorenzo, aunque ante el Navalcarnero sí estarán, en principio, Campillo o Churre. El primero de ellos está recuperado de la gastroenteritis que sufrió el pasado fin de semana. El segundo no se entrenó ayer con el grupo, aunque Luismi explicó que trabajó a menor ritmo "por precaución". "Se trata de que llegue en las mejores condiciones al sábado y no queríamos forzar, sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tenemos", apuntó.

Edu y Pibe

Quien no tiene ningún tipo de problema es Edu Sousa, que tuvo que ser atendido por los servicios médicos del club durante los primeros minutos del choque ante la Cultural Leonesa. Sin embargo, el meta pudo completar el choque y su dolencia en el muslo izquierdo se ha quedado tan solo en un susto.

La otra buena noticia para el Pontevedra es la reincorporación al grupo de Agustín Pastoriza "Pibe". El extremo argentino sufrió un esguince de tobillo en uno de los últimos partidos de pretemporada y ayer completó por primera vez la sesión con el resto del grupo. De hecho, Pibe ejerció como lateral izquierdo de ataque en uno de los ejercicios.

El jugador de banda no estará todavía disponible para el partido ante el Navalcarnero, ya que su reingreso a la competición sería demasiado prematuro. Sin embargo, Luismi espera poder contar con él en plenitud de condiciones a partir del próximo lunes.