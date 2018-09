El camino vertical hacia el triunfo

Tener la pelota no es sinónimo de dominar. Y el que mejor lo sabe es el Pontevedra, que ante Unionistas ejecutó un ejercicio de impotencia y esterilidad con el balón en los pies. Sobó el cuero, pero nunca hizo daño.

Sin embargo, pese a que esa, la de la posesión, seguirá siendo la principal vía para intentar entre los mejores, el Pontevedra cambió de registro en la visita de la Cultural Leonesa a Pasarón. Luismi pregonó a lo largo de la semana que los granates no iban a renunciar a la pelota. Y aunque no lo hicieron del todo, sí ofrecieron su versión más vertical, recordando más al equipo de épocas pasadas de Luisito.

Quizá el Pontevedra quiso tener más la pelota y no lo consiguió porque la Cultural también ansiaba poseerla. Quizá el plan trazado desde el principio pasaba por buscar con velocidad a los hombres ofensivos locales, aprovechando los espacios que dejaban los visitantes a la espalda. Lo cierto es que ante un rival superior técnicamente, la escuadra lerezana apostó por una vía más directa. Y aunque la suerte fue un condicionante a su favor, lo cierto es que la apuesta le salió bien.

novedades en el once

Luismi anunció a lo largo de la semana varias novedades en el once y cumplió con su palabra. La alineación titular presentaba cuatro cambios con respecto al choque ante Unionistas. David Castro relevaba en el lateral izquierdo a Nacho Lorenzo, Mouriño saltaba por Álex Fernández, Javi López hacía lo propio por Pedro Vázquez y Arruabarrena sustituía a Javi Pazos. Las variaciones no impidieron que el Pontevedra formase de inicio con un 4-2-3-1, sistema predilecto del técnico vigués, en el que Romay ejerció como segundo mediocentro acompañando a Kevin Presa. Un puesto en el que el ex del Fabril no se sintió del todo cómodo, pese a que dejó algún gran detalle de calidad.

presión y verticalidad

El Pontevedra ofreció grandes sensaciones en el inicio. El equipo granate era superior a la Cultural Leonesa, que ni tenía el balón como le gustaría ni lograba parar las acometidas granates. El cuadro local buscaba rápidamente las bandas en ataque para las carreras de Javi López o Álex González. Así llegaron las pocas ocasiones del equipo antes del gol. En defensa, el Pontevedra no reculaba e iba a buscar a su rival con una presión alta que incomodaba mucho.

el gol cambia el partido

Con el 1-0 transformado por Javi López, el partido cambió. El Pontevedra replegó y olvidó esa presión en campo rival para replegarse en campo propio. El equipo granate cerró por dentro todos los caminos a la Cultural. Pero ante la acumulación de jugadores, el el cuadro de Víctor Cea no cayó en la trampa. Abrió bien el campo y comenzó a incidir con profundidad por las bandas. Los laterales y los extremos recibían con facilidad y el choque se convirtió en un monólogo, con los jugadores blancos mandando balones al área desde los costados y el Pontevedra sufriendo para defender.

león, baja clave

En este escenario de partido, poder contar con Adrián León hubiese sido un plus para el equipo dirigido por Luismi Areda. Sin embargo, el cántabro cayó lesionado antes de la media hora de juego y el técnico tuvo que recomponer la defensa pasando a Castro al centro de la zaga e introduciendo a Lorenzo en el costado izquierdo. El Pontevedra perdió altura para defender los centros al área y cada balón desde la banda era sinónimo de peligro, aunque los atacantes no lograsen conectar con verdadera claridad. Tampoco ayudó que horas antes del partido, Campillo (al igual que Pedro Vázquez) sufriese una gastroenteritis que le dejó en la grada. Para más inri, Lorenzo cayó lesionado y Juan, un diestro en la izquierda, tuvo que sustituirle. Las lesiones condicionaron el choque, ya que además Luismi tuvo que gastar dos cambios por contratiempos físicos.

sin contraataque

El plan del Pontevedra basado en el repliegue tenía una segunda intención, que era salir a la contra. Sin embargo, el equipo lerezano estaba tan atrás que cada vez que recuperaba tenía demasiado lejos la portería de Palatsí. La intención era jugar rápido, pero eso impedía que el equipo se agrupase en campo contrario. Se buscaba a Arruabarrena, demasiado solo, o a unos López y González demasiado castigados por defender.

cambio de dinámica

Finalmente, el Pontevedra logró resistir las acometidas visitantes y cuando el empate complacía a ambos, una arrancada de Kevin Presa y un remate de Álex González le permitieron sumar los tres primeros puntos en un Pasarón que estalló de júbilo ya en el añadido. Fue mucho más que una simple victoria, porque significó demostrar que se puede competir contra los mejores. También que en Pasarón va a ser muy difícil superar al Pontevedra. Sin embargo, la mayor incidencia radica en el cambio de tendencia que supone, ya que se borra cualquier fantasma de otro mal inicio liguero y además, con un tanto en el descuento. Justo lo contrario que el curso pasado, cuando era el Pontevedra quien perdía puntos en los instantes finales.