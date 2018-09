Víctor Cea: "No nos hemos encontrado en el campo"

"Hemos hecho cosas bien pero hay muchas otras que creo que las hemos hecho mal y en líneas generales habrá que mejorar aún muchas cosas para merecer ganar", declaró el entrenador de la Cultural Leonesa, Víctor Cea, al término del encuentro frente al Pontevedra. Para Cea, el partido "en términos generales no ha sido bueno, no nos hemos encontrado en el campo hasta mediada la primera parte y eso es algo que no puede suceder, tenemos que exigirnos estar dentro del partido en todo momento y tener buenas sensaciones", manifestó el míster. "Hay que entrar al partido de mejor manera y tratar de condicionarlo desde el principio", añadió.

La Cultural Leonesa busca en todos los encuentros "el mismo equipo con los matices que demande cada contexto de partido, pero con el mismo equipo tanto en casa como fuera", indicó el míster, sobre una premisa que ayer no logró en Pasarón. "Aprendamos del error", le pidió a sus jugadores.

En su análisis, explicó que la Cultural Leonesa dominó en un determinado momento de la segunda parte en la que "estábamos generando mucho peligro", que luego perdió.

"Al final hemos expuesto el punto que llevábamos pero jugaremos a ganar toda la temporada y no dejaremos de buscar el partido yendo a empatar", afirmó el técnico leonés.

"Ha habido mucha situación de área donde hemos podido ser más efectivos y tener más acierto, hoy no se ha dado pero debemos seguir trabajando", concluyó el entrenador, además de agradecer el apoyo de la afición de la Cultural Leonesa.